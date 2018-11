Consejo para la Transparencia se refiere en duros términos a Mallplaza por su reconocimiento facial

Hace unos días se anunció con bombos y platillos la implementación de un sistema de reconocimiento facial avanzado en el Mallplaza de Los Dominicos.

El tema no ha sido ajeno a críticas por parte de organizaciones y expertos, dada la sensibilidad de los datos recogidos.

En esta ocasión y a través de declaraciones que recoge El Dínamo, Marcelo Drago, Presidente del Consejo para la Transparencia, dijo:

Todos tienen que ponerse de acuerdo en los mejores estándares, estos mall no son Pymes que pueden estar con dificultades de cumplir con estándares internacionales y lo importante es respetar el derecho a la protección de los datos de todos, hay que tener mucho cuidado al usar estas tecnologías, que se están abaratando sustantivamente, están proliferando aquí y en todo el mundo. Estamos hablando de datos biométricos de personas, de niños que acompañan a sus padres, que no tienen por qué estar en manos de terceros, menos de empresas privadas

Sobre la privacidad, recalcó:

Uno tiene derecho a pasar desapercibido, no tiene por qué dar explicaciones si no tiene nada que ocultar. Se puede pensar que es importante combatir la delincuencia, estamos todos de acuerdo en eso, pero por eso no se puede pasar por encima del derecho de los que no comenten delitos, que son la gran mayoría y que se están recogiendo sus datos sin filtro necesariamente, sin que yo haya dado siquiera mi consentimiento cuando debiera estar protegido por la ley y la Constitución.

Desde el momento en que se trata de un dato biométrico, se trata de un dato sensible que requiere o mi consentimiento para poder entregarlo o autorización legal, un órgano del Estado o autorización por ley para recoger ese dato.