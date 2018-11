Mago Valdivia y su particular parodia a Stranger Things

El futbolista ahora las hace de actor.

El Mago Valdivia es un ser curioso. Muchos lo consideran un futbolista de otro mundo, otros simplemente un tipo común que goza de demasiada fama para lo que es.

De todas formas, suele no dejar indiferente a nadie en Chile, y es que "el 10" de Colo-Colo es un personaje bastante singular.

Ahora, Fox lanza una miniserie llamada "The Rehab" plagada de celebridades chilenas donde parodian a los adictos a Netflix.

Cada uno representa a un personaje de una serie en específico, siendo, por ejemplo, Iván Guerrero un adicto a la serie de Luis Miguel, pero solo le dicen "El Sol de América".

Esta serie contará con 6 capítulos y ya está disponible en todas las plataformas de Fox.

No deja de ser chistoso que hagan una serie sobre la competencia. No nos imaginamos a Netflix haciendo una serie sobre Fox… o quizás existe y no la conocemos. En fin, así están las cosas.