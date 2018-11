El nuevo logo de la Ciudad de México provocó una ola de memes llenos de risas y llantos

El nuevo logo de la Ciudad de México está dando mucho de qué hablar desde que se anunció, y no, lo que se dice no es nada bueno.

Por fin la CDMX tiene un nuevo logo, porque obviamente eso es justo lo que necesitábamos y la próxima jefa de gobierno debía darle prioridad. Ahora, lo peor de todo es que la gente no lo está aceptando con mucha facilidad. Si te preguntas por qué, la respuesta es simple: es horrible. Y además, parece que es plagio del logo de una banda de rock mexicano y de otras mil cosas. En resumen, es un diseño común, no muy bonito y que no tiene nada que ver con la ciudad.

La CDMX se une para odiar su nuevo logo

La gente de la Ciudad de México se une en las desgracias. Nos ayudamos durante y después del terremoto del 85 y también del que sucedió en 2017. Cuando sucede algo horrible, siempre podemos contar con nuestros vecinos, y ahora llegó el momento de demostrar esa unidad en contra del horrendo y simplón logo que representará a nuestra ciudad. Sí estamos un poco deprimidos.

Estos son los memes y comentarios al respecto en Twitter:

Propongo que @Claudiashein convoque a una consulta ciudadana para definir el #LogoCDMX luego de que evidenciara que es un plagio a @NeutralFX.

Porque el pueblo es sabio, nomino a "La Morena" sobre el lago de @alarcondibujos 👇👇👇 pic.twitter.com/86M52OfZIv — Luis Alberto Alonso (@ikaro_46) November 19, 2018

Este me latia mas y ni siquiera lo dejaron participar…#LogoCDMX pic.twitter.com/uTP4r075U5 — kofres (@kofres) November 19, 2018

Te dejo mi explicación de tu tuit sobre el nuevo #LogoCDMX pic.twitter.com/mqhBbUL5vf — Va Por México (@VaPorMexico) November 19, 2018

Se me acaba de ocurrir una idea para un logo… #LogoCDMX pic.twitter.com/vewoM76Xbc — ioMhero (@IoMhero) November 19, 2018

#MientrasTanto en la Ciudad de México, Mane de la Parra presenta su propuesta para #LogoCDMX… pic.twitter.com/ksSctggQup — La Covacha (@lacovachamx) November 19, 2018

Presentan el #LogoCDMX definitivo. Esta vez aseguran que no hay ningún tipo de plagio. pic.twitter.com/bcxG8VjUN9 — Havuck El Robot (@YoHavuck) November 19, 2018

como es que pasamos a usar dos clips como logo …#LogoCDMX pic.twitter.com/HrS9QRMn58 — kofres (@kofres) November 19, 2018

El #LogoCDMX ganador de la #CDMX parece tomado de una sucursal del Banco Ixe. pic.twitter.com/vFcIQXRNQb — MarioSebastiánLT🗣 (@mars_lopezt) November 19, 2018

Les dejo la explicación del nuevo Logo de la CDMX que propuso Claudia Sheinbaum… #LogoCDMX pic.twitter.com/u7XRogXRda — Diego Valencia 🌎 (@DJD_EGO) November 19, 2018

El nuevo logo debía incluir una quesadilla sin queso devorando un bolillo después de un temblor, flotando sobre avenida insurgentes encharcada.#LogoCDMX — Ramona (@RamonaPCV) November 19, 2018

Si hay demanda por plagio y necesitan una opción original para el nuevo #LogoCDMX hice uno que representa a mi ciudad que es chinampa en un lago escondido. pic.twitter.com/7foF4faSRn — Pacasso (@DrNetas) November 19, 2018

Esperamos que con estas muestras de inconformidad por todos lados, el gobierno entrante reconsidere y por favor no nos haga salir con ese logo al mundo.