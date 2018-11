Líderes obreros de Nueva York no quieren a Amazon en su ciudad

La reputación de Amazon con sus trabajadores no les favorece.

No hay duda. 2018 no ha sido el año más favorable para la popularidad de Amazon. Durante los últimos meses hemos sido testigos de cómo se ha destapado la cloaca. Revelando que las prácticas con sus empleados al interior no son las más admirables.

Desde entonces la compañía ha hecho hasta lo imposible por cambiar el daño a su imagen. Pero parece que esto ya no se puede dejar atrás.

Al menos eso parece constatar la reacción de los líderes obreros de Nueva York. Quienes se han manifestado activamente contra el proyecto de que la compañía abra operaciones con un nuevo y enorme complejo de oficinas:

Amazon cuenta con un amplio historial de maltratar y explotar a sus trabajadores en todos los niveles. Ya sea que estén empleados en sus oficinas corporativas o en sus almacenes. Amazon ha operado como una empresa antiobrera y en contra de los sindicatos en los Estados Unidos y en toda Europa.

Son las palabras del presidente de Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), Stuart Appelbaum. Quien de pasó denunció que desde 2013 nueve empleados de Amazon han muerto dentro de alguna de sus instalaciones.

El nuevo proyecto de expandir la presencia de la empresa en NY es avalada e impulsada por el Alcalde de la ciudad. Pero los trabajadores no están contentos.

Por lo que han organizado varias protestas y manifestaciones desde principios de esta semana.

Les fastidiaron el Black Friday y al parecer si no acceden a formar un sindicato no los dejarán en paz.