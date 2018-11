Cómo ver de forma gratis y legal la final de la Copa Libertadores entre Boca y River

Sin excusas.

Mañana sábado 10 de noviembre es la final de la Copa Libertadores. Todos lo saben y todo el mundo está alerta, expectante y con planes hechos para ver este esperado evento.

El entusiasmo nace porque se enfrentarán Boca Juniors y River Plate, los dos equipos más grandes de Argentina, como también del continente entero y es un clásico que históricamente ha levantado pasiones alrededor del mundo.

Se habla de "La Final del Mundo" y otros adjetivos para describir este histórico suceso e incluso los que no gustan mucho del fútbol también estarán con un ojo pegado a la TV.

Aún así, hay gente que tenía la excusa de que no podía verla porque no contaba con el plan televisivo apropiado, o algunos que no quieren recurrir a la piratería.

Pensando en ellos, Fox Sports tendrá un acto de grandeza y transmitirá completamente gratis el partido a través de su aplicación móvil en nuestra región.

Sí, leíste bien. Basta con bajar la app y ya está. Ahora no hay excusas.

¿Quién es tu favorito? No vale eso de "la fiesta del fútbol" o que "gane el mejor". Nos vemos mañana a las 17:00 horas de Argentina.