Lady Gaga está jugando Bayonetta y sus fans están encantados

Lady Gaga recientemente ha estado en los titulares debido a su actuación en la película Nace una Estrella junto a Bradley Cooper, pero ahora tenemos que ha estado dando de qué hablar debido a que reveló que es una "Chica Gamer".

Durante el recién concluido fin de semana la cantante y actriz estadounidense compartió a través de su cuenta en Twitter que se encontraba jugando Bayonetta utilizando el hashtag GamerGirl y cerrando con una frase que aparece en el juego cuando se decide continuar la partida después de morir.

Cuando terminas el capítulo 4 de Bayonetta y te das cuenta que el capítulo 5 te va a patear el trasero. Chica Gamer en secreto.

When you beat Chapter IV of Bayonetta and then realize Chapter V is going to kick your ass ☠️😂 secret #gamergirl THE SHADOW REMAINS TOUGH!!!!!! — Lady Gaga (@ladygaga) November 4, 2018

Tras este tuit de Lady Gaga hubo múltiples reacciones de sus seguidores e incluso de miembros de la industria de los videojuegos, como Nintendo e incluso de Hideki Kamiya, productor de la serie Bayonetta:

You got this! 🙌🏻 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 4, 2018

Los fans también se mostraron emocionados por esta revelación, donde muchos señalan que Bayonetta definitivamente es el tipo de juego que le queda a también bailarina y diseñadora.

Lady gaga x Nintendo confirmed — Fallout 76 Hype (@GetRektMeme) November 4, 2018

Lady Gaga will sing the theme song of Bayonetta 3! 😀 (I hope that could happend) — Joaquin Fargo (@FargoJoaquin) November 4, 2018

Lady Gaga IS Bayonetta, this much we know pic.twitter.com/21j7stkwo3 — 🦇 ᶻᵃᶜʰᵃʳʸ 🦂 (@Z_ninetales) February 18, 2018

Me bumping to Gaga while torturing angels in Bayonetta pic.twitter.com/tmFBiBU6hO — 🅰️lex (@UzumakiTaylors) November 4, 2018

It's very much her type of game, I'm honestly not surprised. Give it a try pic.twitter.com/80uV3CCoKR — valkyrie (@crystarius) November 4, 2018

Bayonetta y Bayonetta 2 se encuentran disponibles en diversas plataformas pero este año llegaron juntos en versión para Nintendo Switch, y Bayonetta 3 se encuentra bajo desarrollo pero aún no tiene fecha de lanzamiento.