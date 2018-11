John Cena se vuelve cantante pop para vender vodka y se vuelve viral

Si John Cena es uno de los héroes de tu juventud tal vez te resulte raro ver lo que acaba de hacer. Pero sin duda, él y su equipo de publicistas acaban de anotarse un movimiento colosal para convertirse en una sensación viral dentro de la red. Por más ridículo que luzca.

Sucede que Cena reventó internet con la publicación de un hilarante video en su cuenta oficial de Twitter. Ahí difundió el promocional de su más reciente campaña con la marca de Vodka SKYY. Y, bueno, mejor ver el video:

This one goes out to my beautiful Lady Liberty, my torch only lights for you girl. #Ad #SkyyVodka #ProudlyAmerican pic.twitter.com/JRyArRnW3f

