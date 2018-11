Correcto para casi todos: Review del iPhone XR [FW Labs]

El punto de entrada al nuevo diseño industrial de Apple en móviles

Probablemente el iPhone XR sea uno de los teléfonos más criticados por quienes no lo conocen, no han usado y jamás han visto uno en persona, y es que juzgar un aparato por sus especificaciones técnicas es uno de los más grandes errores que puede existir al hablar sobre un producto de Apple.

De todas formas, vamos con ellas, a modo de consignación:

Pantalla LCD de 6.1 pulgadas a 828×1792 pixeles

Procesador A12 Bionic

3 GB de RAM

Cámara de 12 megapixeles a f/1.8

Cámara frontal de 7 megapixeles a f/2.2

64/128/256 GB de almacenamiento

Batería de 2942 mAh

Resistencia al agua y al polvo con certificación IP67

Diseño

El teléfono se nos presenta en la silueta del iPhone X en el frontal, pero con el posterior de un iPhone 8. Una suerte de híbrido con rieles de aluminio colorizado que lo hacen sobresalir por su simpleza.

De peso considerable y ancho que se siente, el iPhone XR es un equipo sustancial, frío al tacto y profundamente premium. Su porte está en un punto intermedio entre el iPhone XS y XS Max, siendo para muchos el "ideal". Lo que sí, al ser LCD tiene un poco más de bordes que el iPhone X y Xs, y al venir de esos equipos, impacta un poco al principio.

El hecho de que existan tantos colores para elegir hacen que nos recuerde a la Apple de la vieja usanza, colorida y alegre, o fría y calculadora, según sea tu preferencia. Es bueno tener opciones.

La pantalla ha sido el principal objeto de crítica y sí, dista de ser tan buena como la del iPhone Xs Max, que es la mejor del mercado. Este es un panel LCD con TrueTone que funciona y se ve mejor que algunos OLED de la gama alta en el mismo rango de precio y lanzados este mismo año. Cuesta creerlo, pero el tema no da para mucho más y las críticas tienen poco fundamento al poner los equipos lado a lado y comparar. Siendo este un punto más sensible, la invitación es que en algún momento se acerquen a su tienda de retail más cercano y prueben el equipo, se van a sorprender de la realidad de los colores, el buen brillo y la capacidad de verse bien con "tan poco".

Rendimiento

El equipo tiene el procesador más rápido y eficiente que tiene un móvil a la fecha, el A12 Bionic, que, sorpresa, al correr en un panel LCD y en menos pixeles, tiene un rendimiento por encima del iPhone XS, aunque por muy poco. De todas formas ese es un detalle que no deja de sorprender.

Por lo mismo que se trata anteriormente es que la duración de la batería es excepcional, con cerca de 8 horas y media de pantalla encendida antes de irse a negro. Esto se tradujo en un teléfono que podía cargar una noche y que me iba a abandonar a la hora de almuerzo… del día siguiente.

El manejo de la memoria RAM es impecable y a pesar de que no alcanza a estar al nivel de, por ejemplo, el Note 9, se defiende bastante bien, con aplicaciones que siguen despiertas y andando a pesar de que haya pasado mucho rato y varios otros programas por encima.

El equipo no tiene 3D Touch, algo que está presente desde el iPhone 6S y honestamente pensé que jamás me daría cuenta porque siempre lo encontré un artilugio tonto, pero para mi sorpresa, lo extrañé. Sucede que varios gestos que mi memoria muscular había aprendido con el iPhone no los pude traducir aquí, como ir directo a las opciones de WiFi desde el ícono de Configuración. Apple ha dado algunas soluciones, sobretodo en la pantalla de inicio, pero sí, me duele no tener esta característica, algo que jamás pensé decir.

Fotos

Es exactamente el mismo sensor principal que el iPhone Xs y Xs Max, por lo que los invitamos a hacer click en ese review para ver muestras.

Lo que cambia es el modo retrato, donde al tener un solo lente se confía plena y exclusivamente en la fotografía computacional para estos efectos. Las conclusiones muy en simple y a mí parecer es que si las situaciones lumínicas te acompañan, es mejor el XS y XS Max, pero este equipo tiene la posibilidad de iluminar mucho más un retrato en poca luz.

(Arriba: iPhone XS Max / Abajo: iPhone XR)

¿Para quién es?

Esta es la manera más económica de acceder al diseño industrial de Apple que se presentó con el iPhone X, a un precio considerablemente más barato.

En primera instancia creía que un iPhone X del año pasado era mejor opción, pero el rendimiento y la duración de la batería, además de las mejoras en la cámara me hicieron cambiar de parecer y preferir este equipo.

¿Debería elegirlo sobre el iPhone XS o XS Max? Depende si te importa mucho la calidad de la pantalla y tener un teleobjetivo en la cámara, además de 3D Touch. Esos son los compromisos que debes hacer al elegir este equipo. En mi caso, me quedo con el XS Max porque consumo contenido multimedia a raudales y juego bastante, por lo que esos ítems sí me afectan, pero entiendo perfectamente que a la mayoría de la gente, no.

El equipo tiene un precio sugerido de USD $749 para la opción con 64 GB de almacenamiento, pero por 50 dólares más te llevas la, extremadamente recomendada, versión con 128 GB. Ahora, si necesitas más, la versión con 256 GB cuesta USD $899.