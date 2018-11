Todo Internet está "impresionado" por este sencillo truco para el teclado del iPhone

Hablando de software, si hay una empresa que parece tener todo bien planeado, es Apple. No por nada iOS es uno de los sistemas operativos móviles más sencillos de usar. Sin embargo, había aún algo que le rompía la cabeza a los usuarios: el puntero cuando tenías que corregir algún texto.

Si quieres mover el cursor exactamente en medio de alguna palabra para cambiar únicamente una letra, seguramente conocerás lo que es la frustración. Y eso no sólo pasa en iPhone: los usuarios de Android lo sufren igual. Bueno, pues aquí un truco para el teclado de iOS.

Fue @krissys_kitchen en Twitter quien compartió el truco en un sencillo tweet. Nadie se esperaba que se volviera viral hasta el punto en que lo hizo. Y es que aparentemente, la gran mayoría de la gente no conocía este "secreto". Es sencillo, no tiene mucha ciencia, y aún así promete hacerle la vida más sencilla a muchas personas.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X

— Krissy Brierre-Davis (@krissys_kitchen) November 18, 2018