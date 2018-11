iPhone: Si no tienes nada que hacer, así es como Siri puede cantarte Bohemian Rhapsody de Queen

Podríamos decir que Bohemian Rhapsody de Queen está de moda actualmente, pero seamos realistas, lo ha estado desde hace mucho tiempo.

Bohemian Rhapsody de Queen es probablemente una de las canciones más famosas del mundo entero. Es justo decir que no ha pasado de moda a pesar de los años. Sin embargo, ha retomado fuerza gracias a la película que lleva su nombre, biografía de Freddie Mercury. Y ahora, Siri quiere unirse a la diversión.

Queen en tu iPhone

Bien dicen por ahí que aquella persona que no cante a todo pulmón Bohemian Rhapsody, no tiene alma y no te conviene. Y bueno, Apple siempre ha querido hacer a Siri lo más humana posible y ahora ha dado en el clavo.

Claro que la asistente personal de iPhone puede ayudarte a llamar a los servicios de emergencia si estás muriendo y ayudarte cuando estás pensando en suicidarte, pero eso no es lo más impresionante. Lo mejor es escucharla cantar. Así puedes lograr que cante Bohemian Rhapsody .

Primero necesitarás cambiar el idioma de Siri a inglés yendo a Configuración>General>Siri

Ahora dile a la asistente una frase memorable: “I see a little silhouetto of a man”. Siri te responderá lo demás de la canción. Sí, sin ritmo y con su clásica voz robótica, pero puede servir como dato curioso en una fiesta. En caso de que pronunciar el inglés no sea tu fuerte, acuérdate que siempre podrás escribirle a Siri.

Eso es todo. Este fue el dato curioso pero inútil del día.