Un iPhone más pasa a la historia: El iPhone 5 queda obsoleto

Un iPhone más se va al cielo de los productos descontinuados por Apple, a pesar de que muchas personas en el mundo aún tienen uno.

Adiós, adiós a otro iPhone. No, no desaparecerá, aunque sí se dejará de vender nuevo y ya no se actualizará más. Hablamos ni más ni menos que del iPhone 5, quien ahora pasa a ser un producto obsoleto según la lista de muerte de Apple. Y no, no hay nada que hacer al respecto, si tienes este equipo, lo único que queda es vivir con software (y hardware) obsoleto, o tomar la decisión de cambiarlo.

El iPhone 5 es obsoleto, pero no en todos lados

Que un equipo quede obsoleto significa que ya no será actualizado. Y así será con el 5, menos en dos lugares: Turquía y California, EE.UU. ¿Por qué? Porque allí hay leyes que exigen que los gadgets tengan más tiempo de vida útil. Es decir, volver obsoletos los iPhone 5 "tan pronto" sería ilegal. Así que ya sabes a dónde ir si es que quieres actualizar tu iOS.

Y aunque estos celulares ya se despidan, sus hermanos 5s aún vivirán y seguirán siendo actualizados, aunque se sabe que son los que siguen en la lista de la muerte. Por ahora están a salvo, aunque no podemos prometer que siga así para el próximo año. PD: el iPhone 5c también quedó obsoleto hace algún tiempo.