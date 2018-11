¿Harto de que te vean en Instagram? Así puedes navegar en modo incógnito

Nada ha sido lo mismo desde que Instagram decidió avisarle a tus contactos cuando estás en línea y tu última conexión al estilo WhatsApp.

Parece que Facebook tiene alguna fijación con permitir que tus amigos vean cuando estás en línea en alguna de sus aplicaciones, para así evidenciar que francamente los estás ignorando. ¿Por qué eres así, Mark? Esto sucede no sólo en Messenger, sino también obviamente en WhatsApp y más recientemente en Instagram.

Pero calma, no todo es malo. Sí existe una forma de navegar pos Insta de incógnito para que nadie vea ese fastidioso punto verde junto a tu nombre.

Incógnito en Instagram

Estás tranquilamente en la app, hasta que tu crush, amiga, novia, etc, te manda un mensaje preguntándote por qué rayos no le has dado like a su foto, si llevas ahí más de dos horas… ella lo sabe. Te ha visto en línea y no hay manera de mentir.

Evita que esto suceda. Así puedes andar tranquilamente de incógnito:

Ve a la configuración de la app

Encuentra Privacidad y Ajustes

Entra a Estado de Actividad. Una vez aquí, sólo desactívalo

Sí, así de sencillo es. No tiene truco y no hay gran magia, y aún así, aún hay quienes no sabían de esto y estaban a la merced de los stalkers. No olvides la magia de la privacidad en las aplicaciones online… y en todos lados.