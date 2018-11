Todo sobre Infinity Flex: La pantalla plegable de Samsung

Fin al misterio.

¡Llegó el día, amigos! Entre tanto rumor sobre el móvil plegable de Samsung, en el contexto de su Conferencia de Desarrolladores, esta tecnología fue presentada oficialmente.

El panel flexible se llama Infinity Flex y tal como veníamos hablando hace muchos años, introduce la opción de tener un celular pequeño, con usabilidad incluso para una sola mano, junto a poder extenderse y ser una tablet.

La idea, obviamente, es la de tener un dispositivo muy portátil en el que puedas realizar tus labores diarias y comunicarte, pero si llega el momento de disfrutar contenido multimedia, trabajar en algo más complejo o incluso jugar, poder acceder inmediatamente y sin complicaciones a un panel más grande.

Sobre la parte de la productividad, Samsung no fue tímido en proponer que podamos hacer multitarea hasta con tres aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Nada de mal, Samsung, nada de mal.

Todo esto no sería nada si no estuviese acompañado de un sistema operativo cómodo y que acompañe la experiencia, y es por eso que la firma coreana aprovechó de presentar One UI.

Este nuevo diseño de interfaz está pensado especialmente para dispositivos plegables y fue hecho de la mano con Google y desde Samsung indican que "gracias a la comunidad de desarrolladores de Android, Samsung maximizará el potencial de este nuevo formato para crear una experiencia de usuario plegable optimizada".

Esta es la visión del futuro según Samsung y tendremos muchas novedades pronto. Ya en enero se viene CES en Las Vegas, mientras que a finales de febrero tenemos el Mobile World Congress en Barcelona. La marca estila tener novedades en estos shows, así que muy atentos.