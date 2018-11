Devastadores incendios en California: El avión más grande del mundo hace su entrada para combatirlos

El norte de California ha sido azotado por una ola de graves incendios que se han llevado la vida de al menos 27 personas. Tal ha sido la magnitud, que acaba de entrar en acción el avión más grande del mundo para combatir incendios.

Desde que comenzaron los primeros focos, 250.000 personas han tenido que evacuar por medidas de seguridad, 27 personas han muerto y más de 100 siguen desaparecidas.

Si bien más de 3.200 bomberos trabajan en la contención del fuego, ahora las compañías locales están recibiendo ayuda desde el estado de Colorado. ¿Cómo?

Se trata del avión Global SuperTanker, una gigantesca máquina que combate el fuego y que ha acaparado la tribuna mediática. Internamente, es básicamente un Boeing 747-400 modificado que puede transportar 18 mil galones de material ignífugo para este tipo de cuadros. Se utiliza cuando la magnitud es alta.

The #SuperTanker is at MCC and crew members are on the ramp this morning. They have been briefed for missions to support CAL FIRE. We will be in the air soon. Stay safe everyone.

T-944 pic.twitter.com/08IZQdRrNk

— Global SuperTanker (@GlobalSuperTank) November 9, 2018