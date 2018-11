Científicos crean versión real de HAL 9000

Stephen Hawking estaría atacado. Un grupo de ingenieros inspirados por 2001: A Space Odyssey, acaban de crear una inteligencia artificial que funciona como la supercomputadora HAL 9000.

Según reporta la investigación publicada en la más reciente edición de Science Robotics, esta inteligencia artificial; bajo el nombre de Cognitive Architecture for Space Agents, o CASE, opera actualmente bajo una simulación; donde mantiene en orden una estación planetaria y a su tripulación.

No es casual el paralelismo con la popular película de Kubrick. De hecho, Pete Bonasso, principal investigador a cargo del proyecto junto a la firma TRACLabs Inc. habla sobre su punto de inspiración para Space:

Cuando vi 2001, supe que tenía que convertir la computadora en otro ser, un ser como HAL 9000. A nuestros colegas y homólogos de la NASA no les preocupa que nuestra HAL (CASE) pueda salirse de control. Eso es porque no puede hacer nada para lo que no esté programada.

Aunque CASE es impresionante, no es la HAL completa de 2001: A Space Odyssey, ni tampoco es el comando de datos de Star Trek: The Next Generation.

Su capacidad es muy estrecha, enfocada en eventos que ocurren en una base planetaria. Si bien puede mantener en funcionamiento los sistemas de soporte vital; no tiene idea de quién ganó las últimas elecciones presidenciales.