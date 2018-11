Nintendo Switch Online agrega una versión especial de Gradius

Tal como se esperaba, Nintendo puso disponibles Metroid, Mighty Bomb Jack y Twinbee como parte del servicio Nintendo Switch Online, pero además de los juegos ya anunciados también lanzaron una versión especial de Gradius.

Llamado Gradius SP, se trata de una versión que conserva los mismos elementos del original pero ahora permite jugar con la nave Vic Viper con todas sus mejoras y pone a los jugadores directamente en el quinto nivel.

New games have been added to #NintendoSwitchOnline – Nintendo Entertainment System! Traverse the depths of Planet Zebes in #Metroid, defeat the evil Belzebut in Mighty Bomb Jack, and blast your way to victory in TwinBee! https://t.co/74Hzxk9spt pic.twitter.com/784RmPcUhx

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 14, 2018