Alerta: medio millón de usuarios bajaron malware de la Google Play Store

Noticias delicadas para cualquier usuario Android aficionado a descargar juegos gratuitos; a través de la Google Play Store. Existe un alto grado de probabilidades de que sin saberlo se hayan bajado una pieza peligrosa de malware.

Según acaba de revelar a través de su cuenta personal de Twitter; Lukas Stefanko, investigador de seguridad de ESET, hay por lo menos 13 juegos de carreras en la Google Play Store que en realidad tienen escondido software malicioso:

Don't install these apps from Google Play – it's malware.

Details:

-13 apps

-all together 560,000+ installs

-after launch, hide itself icon

-downloads additional APK and makes user install it (unavailable now)

-2 apps are #Trending

-no legitimate functionality

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 19, 2018