Fotos: Descubren docenas de gatos y escarabajos momificados en Egipto

Un grupo de arqueólogos acaba de encontrar una serie de recipientes que escondían en su interior docenas de gatos momificados. Junto a estos animales también hallaron una extraña colección de escarabajos en las mismas condiciones.

La excavación tuvo lugar en un complejo piramidal de hace 4.500 años, donde yace la tumba del Rey Userkaf. “Decenas de gatos momias acaban de ser desenterrados en la necrópolis Saqqara”, dijeron desde el Ministerio de Antigüedades de Egipto:

#Tens of #cats #mummies were unearthed in #Saqqara #necropolis along with 100 wooden #gilded #statues of #cats and a bronze one dedicated to the cat #goddess #bastet. pic.twitter.com/g0oSQPBhL8

— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) November 10, 2018