G20: Medio argentino causa polémica comparando a Apu con el primer ministro de la India

Han estado surgiendo varias noticias desde Argentina ya que se está realizando la cumbre del G20, y a la serie de situaciones incómodas que han sucedido tenemos un caso que está causando polémica y que involucra a Narendra Modi, primer ministro de la India.

Resulta que un canal argentino comparó a Modi con el personaje "Apu" de Los Simpson, ya que como pueden ver en la siguiente imagen dicen que "Llego Apu" cuando arribó el avión del mandatario del país asiático.

Argentine TV outlet @CronicaTV displays this racist image with the headline “Apu Arrived” as India Prime Minister @narendramodi arrives in Buenos Aires for the #G20. pic.twitter.com/oNqZVpS4E5

— Patrick Gillespie (@Pat_Gillespie) November 29, 2018