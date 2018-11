Fortnite: Millones fueron testigos del espectacular final del evento de Halloween

Hace unos días el equipo de Epic Games prometió que veríamos una sorpresa en el final del evento de Halloween de Fortnite que fue este domingo, y hoy podemos decir que definitivamente no estaban bromeando.

Justo a la hora prometida se reunieron millones de jugadores para presenciar el final de Fortnitemares y el misterioso cubo bautizado como Kevin explotó y comenzó una escena cinemática que mandó a los jugadores a otra dimensión, donde aparecían flotando en un entorno tranquilo y lleno de luz, incluso con algunas mariposas.

Pocos segundos después de esta calma que parecía una combinación entre Matrix y Rez, los jugadores fueron enviados de regreso al mapa pero con ciertos cambios interesantes ya que el área ahora tenía una isla con restos que se asemejan a Stonehenge y otras novedades.

That was some in-game event, hot damn pic.twitter.com/IAM0GCvX9x

— Emma Kent (@GoneEFK) November 4, 2018