Los fans no están contentos con la calidad de la edición especial de Fallout 76

Fallout 76 ha estado dando mucho de qué hablar desde su lanzamiento y desafortunadamente ha sido por cosas generalmente negativas ya que la experiencia de juego deja mucho que desear, y por si fuera poco ahora tenemos que los fans han estado demostrando su descontento por la baja calidad de cierto contenido de su edición especial.

Se trata de la llamada Power Armor Edition que se vende por USD $199 e incluye varios artículos interesantes donde destaca una réplica del casco que aparece en el juego, pero las quejas son para la bolsa donde se guarda dicho accesorio ya que en los promocionales se mostraba fabricada con lona resistente y en realidad se incluyó una bolsa de nylon de poca calidad, tal como pueden ver en la siguiente imagen que fue compartida en Reddit (vía GamingBolt).

Cuando los usuarios se quejaron ante Bethesda, personal de soporte les respondió que la bolsa mostrada era un prototipo demasiado caro de fabricar, además de que decidieron cambiar el material del artículo debido a la falta de disponibilidad de los materiales.

Así que conforme fueron creciendo las quejas, Bethesda publicó a través de Twitter que comprenden la decepción con la bolsa en la Power Armor Edition y que como disculpa le otorgarán 500 Atoms a los jugadores que hayan adquirido dicha edición.

