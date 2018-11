¿Facebook se cayó? La red social está reportando fallas en todo el mundo... sí, de nuevo

Bueno, parece que se está haciendo costumbre que Facebook no funcione con normalidad. Esta vez el News Feed ha muerto para muchos.

¿Qué puede ser peor que un sábado por la noche sin nada que hacer? Obviamente un sábado en la noche sin nada que hacer… y con Facebook semi caído. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos aparentemente alrededor del mundo. La red social de Mark Zuckerberg está presentando una falla en su News Feed.

¿Facebook no te carga?

Si querías cargar las fotos de tus amigos en las fiestas el día de hoy, pero no te aparece nada, no es que el mundo haya dejado de girar: Facebook está semi muerto. Según reportan usuarios, sí están logrando acceder a la página y a sus perfiles, pero el News Feed no está cargando absolutamente nada.

Aunque muchas personas están reportando este problema, aparentemente hay algunos afortunados que están usando la red social sin ningún problema. Todavía no sabemos exactamente qué está sucediendo, pero esperamos que pronto podamos ver memes en nuestra página de inicio de nuevo.