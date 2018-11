Encuentran una colección olvidada de disquetes en la Estación Espacial Internacional

Esta semana la Estación Espacial Internacional cumplió 20 años de existencia. En este marco, el astronauta de origen alemán, Alexander Gerst, hizo un interesante tuit donde menciona que encontró varios disquetes de antaño.

Los disquetes son ese tipo objetos que evocan recuerdos, una época y seguramente curiosidad en los más jóvenes. Por eso ha generado tanta nostalgia el hallazgo.

“Encontré un casillero en la Estación Espacial, que probablemente no se ha abierto por mucho tiempo”, dijo el astronauta, mostran la serie de ejemplares:

I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while… / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde… #SpaceStation20th pic.twitter.com/XOc3FS8tMm

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 20, 2018