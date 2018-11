Empleados de Google inician protesta mundial por escándalos de acoso

Google se ha visto inmerso en una cantidad impresionante de casos de acosos laboral y sexual al interior de la compañía. Parece que el asunto con Andy Rubin, padre creador de Android; apenas fue la punta del iceberg y la gota que derramó el vaso.

Conforme han avanzado los días se han filtrado más y más antecedentes; donde la realidad parece ineludible e injustificable: al interior de Google habría un serio problema de acoso. Y sus empleados han decidido salir a armar una protesta global para denunciarlo.

Este jueves primero de noviembre de 2018 más de mil quinientos empleados de la compañía alrededor del mundo saldrán a protestar. Realizando un paro laboral para darle visibilidad a este problema:

More photos are coming in from the 40+ offices walking out today! Check out Zurich. #GoogleWalkout https://t.co/HLCZjUvonL

— Google Walkout For Real Change (@GoogleWalkout) November 1, 2018