Elon Musk: hay que trabajar 100 horas a la semana para cambiar al mundo

Amazon es considerada por muchos como una empresa que se especializa en explotar laboralmente a sus empleados. Pero parece que Elon Musk no se quedaría muy atrás. Por el contrario podría ser aún más rudo.

Al menos eso es lo que parece insinuar su peculiar perspectiva sobre cuánto puede trabajar un ser humano. A través de su cuenta de Twitter el ejecutivo publicó una serie de mensajes; en donde comparte su opinión sobre la extensión ideal de cualquier jornada laboral:

Join to create exciting new worlds of technology!! If getting things done matters to you, then @SpaceX, @Tesla, @BoringCompany & @Neuralink are the places to be. https://t.co/p9deZP02Cz

