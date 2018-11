Dragon Ball Super: Estos son los seis momentos donde la traducción latina será clave

La serie ha marcado récord de sintonía en América Latina, siendo superada solo por Game of Thrones.

Dragon Ball Super es una secuela que siempre da que hablar. Ahora, un especialista expuso fechas y momentos claves para los nuevos capítulos en traducción latina, que actualmente se encuentran en emisión por la señal de Cartoon Network. Ojo que contiene SPOILER.

La continuación del famoso anime del mangaka Akira Toriyama y el estudio de animaciónToei Animation comenzó a emitirse un 5 de julio de 2015. Cuando una serie animada tiene éxito es lógico que se distribuya a más países mediante un plan de doblaje que se evalúa anualmente. Justamente desde el 2017 hemos podido ver las primeras cuatro sagas oficiales de la nueva historia de Gokú y sus amigos.

El año pasado, según cifras del cableoperador VTR solamente la última saga contó con 177.000 espectadores nacionales que la vieron en por la señal de Cartoon Network. Además, dicho estreno en audio latino la posicionó como la segunda serie más vista sólo detrás de la insigne Game of Thrones de HBO.

Ahora que se encuentran en emisión de audio latino los 64 capítulos restantes, el especialista en anime, adaptaciones cinematográficas y comunicación digital de Main Comunicación, Ignacio Sarroca, nos entrega un listado con las razones y fechas más importantes de la transmisión del doblaje actual:

1. Finalmente podremos conocer la voz de Jiren: El episodio de hoy jueves 8 de noviembre es el 96. Lo increíble de este momento es que el guerrero más poderoso del universo 11 tan solo dice una palabra “desaparece” poniéndose a las espaldas de Gokú cuando este último se acercaba a saludarlo. “El actor colombiano Juan Carlos Tinoco, quien también presta su voz a Thanos en Avengers: Infinity War será el encargado de darle vida, en lo personal estoy contento con la elección y con buenas expectativas” señala Ignacio.

2. El inicio de la saga del Torneo del Poder: Si bien la saga comenzó el lunes 15 de octubre, tras 10 capítulos de relleno desde el 1 de octubre, lo cierto es que el inicio del torneo en sí ocurre en el capítulo 97, que también será emitido este viernes 9 de noviembre. “Además, este mismo episodio se da a conocer el ending Haruka, para los interesados en ver cómo quedó”.

3. Los momentos del maestro Roshi. Pese a que muchos fanáticos dudaron de la elección del personaje dentro de los guerreros elegidos para el Torneo de la fuerza, el capítulo 105 – a transmitirse el 21 de noviembre – nos demuestra todo lo contrario cuando él logra superar sus propios límites y de paso les da una nueva lección a sus discípulos. “Tres desafiantes del universo 4 y una técnica antigua en el mismo capítulo. Primero vence a una participante quien intenta seducirlo, cosa que es justo la principal debilidad de Roshi las mujeres. Luego utiliza el Mafuba ante otra guerrera que usa talismanes para crear ilusiones. Por último, Ganos el más fuerte de los elegidos del dios destructor Quitela es vencido por el Súper Kame Hame Ha que casi le cuesta la vida al maestro”, destaca el experto.

4. La pelea de Gokú versus Jiren y la primera aparición del Migatte No Gokui/Doctrina Egoísta/Ultra Instinto. Lo más interesante de todo esto, no es sólo el épico primer asalto entre ambos combatientes. “Hay mucha incertidumbre de qué nombre tendrá el Migatte no Gokui de Gokú en audio latino. Algunos piensan que quedará como ‘Doctrina Egoísta’ y otros como ‘Ultra Instinto’ en la traducción oficial”, expone Sarroca. En caso de que se emitan el mismo día, como sucedió en la transmisión japonesa, los capítulos 109 y 110 (donde en este último se revela la técnica/transformación) van el martes 27 de noviembre. “Bills dirá el nombre” agrega.

5. El ‘sacrificio’ de número 17. Los que ya vieron la versión japonesa -spoiler- saben el androide no sólo fue el Most valuable player (MVP) del torneo, sino que consiguió seguir con vida. Sin embargo, como el doblaje es la versión oficial de la traducción es más precisa que los subtítulos y número 17 dice la siguiente frase que esperamos sea respetada. ‘Sacrificarse por el bien de los demás, es un final muy humano’

6. Es la antesala perfecta antes de la nueva película. Como la serie avanza de lunes a viernes a las 12:00 y 22:00hrs por Cartoon Network, el episodio final será transmitido el miércoles 28 de diciembre y unas semanas después la película Dragon Ball Súper: Broly llegará a las salas de nuestro país. De momento la fecha oficial, que no está del todo confirmada, hace que el filme llegue el 17 de enero a Chile. Algo distante del estreno en Japón que tiene lugar más de un mes antes: el 14 de diciembre de 2018.