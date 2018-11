DIRECTV GO: Contenidos On Demand y en vivo sin necesidad de tener TV Paga o Antena Satelital

El nuevo DIRECTV GO ofrece canales en vivo y un amplio catálogo de contenidos On Demand. Deportes y películas sin pagar suscripción de TV y Satelital.

DIRECTV GO, así se llama el servicio que la empresa de TV Satelital ofrecerá a partir del 15 de noviembre en Chile. El nuevo servicio Over-The-Top (OTT) permite acceder de manera instantánea y desde un solo lugar a una variada y única propuesta de oferta de programación.

Se podrán encontrar canales en vivo, incluyendo señales locales; contenido On Demand con una gran variedad de series y películas; las mejores transmisiones deportivas internacionales y nacionales; además de la posibilidad de suscribirse a programación premium.

El usuario debe estar en Chile e ingresar a www.DIRECTVGO.com, crear una cuenta y suscribirse. Luego debe descargar la aplicación en App Store (dispositivos iOS) o en Play Store (dispositivos Android) o acceder directamente desde un navegador web. El servicio se puede experimentar desde cualquier dispositivo digital compatible que tenga conexión a internet, como smartphone, tablet, laptop, PC o Smart TV. La suscripción es mensual, sin contrato anual, se puede suspender en cualquier momento y no requiere una suscripción de TV paga tradicional así como tampoco decodificador y antena satelital.

"Con DIRECTV GO ampliamos nuestra gama de productos y seguimos trayendo la evolución del entretenimiento, adaptándonos a las diferentes necesidades e intereses de los consumidores en Latinoamérica. Estamos ofreciendo un servicio para quienes desean disfrutar de la mejor experiencia cómo y cuándo quieran y en distintas pantallas. Es la opción perfecta para los amantes del contenido On Demand, que en un mismo lugar quieren acceder también a programación en vivo o a transmisiones deportivas exclusivas. Todo esto en una modalidad flexible sin contrato anual”, afirma Marcus Owenby, Assistant Vice President of Product Marketing Management, Vrio Corp.

Por su parte, Manuk Masseredjian, Head of Marketing de DIRECTV Chile, afirma: “DIRECTV GO es un producto que sigue las tendencias de consumo actuales, orientado a aquellos usuarios que gustan de ver contenido en vivo y On Demand cómo y cuándo quieren y en distintas pantallas. Esta plataforma Over-The-Top, donde Chile es uno de los países pioneros en tenerla en Latinoamérica, permitirá disfrutar de nuestra programación en vivo y de contenidos deportivos exclusivos, incluida la programación local de DIRECTV Sports Chile y los canales nacionales de libre recepción. Nos complace que los clientes de DIRECTV en Chile que tengan un paquete Oro HD o superior puedan acceder a DIRECTV GO”.

Por otro lado, es que los actuales clientes de pospago del servicio satelital de TV paga de DIRECTV de Chile que tengan contratado el plan de programación Oro HD o superior, podrán acceder sin cargo adicional a DIRECTV GO con su información de usuario y contraseña de MiDIRECTV. Los clientes de DIRECTV con un paquete Premium FOX y/o HBO, también tendrán acceso a este contenido en DIRECTV GO.

La oferta en detalle

En DIRECTV GO los usuarios podrán ver su programación favorita en el momento que quieran, hacer binge watching con temporadas completas de exitosas series y disfrutar en vivo de campeonatos de fútbol, basquetball, entre otros, de nivel mundial. El amplio catálogo de contenido On Demand incluye series como “Game of Thrones”, “Westworld” y “Succession” (de HBO) y “The Handmaid´s tale” (de Paramount), y películas como “La forma del agua” y “The Greatest Showman” (de FOX Premium) y “Coco”, “Han Solo: Una historia de Star Wars”, “Jumanji en la Selva” y “Lego Ninjago Movie” (de HBO). Adicional a esto, se encuentra una variada oferta de canales como Animal Planet, AXN, Cartoon Network, CINEMAX, Discovery, Discovery Kids, Disney Channel y ESPN.

En el servicio OTT también se encuentran los canales propios de DIRECTV, OnDIRECTV y DIRECTV Sports. La señal deportiva reconocida por emitir completas coberturas de eventos de nivel mundial, estará presente en el servicio OTT con contenidos exclusivos, como partidos de LaLiga Santander y de la Premier League.

Complementario a esto, los usuarios podrán acceder a canales en vivo nacionales como Canal 13, TVN, Mega y CHV. Además, estarán disponibles tres paquetes premium para suscripción adicional: HBO, que además tendrá disponible “True Detective”, “The Wire” y “Ballers”, y FOX, con “The Walking Dead”, “Outlander”, “Mayans”, “American Horror Story”, “Pose” y “Vikings” y CDF Fútbol con el campeonato de fútbol local.

El valor de la suscripción en Chile es de $19.990 y un valor promocional de $13.490 y los suscriptores por una primera vez podrán acceder a una prueba gratuita de siete días. Visitar www.DIRECTVGO.com para ver ciertas exclusiones y limitaciones que aplican.

Además como requerimientos técnicos se necesita:

Una tarjeta de crédito y aceptar los correspondientes Términos y Condiciones. Se recomienda que los usuarios tengan un mínimo de 4 Mbps en su hogar y 2.5 Mbps para dispositivos móviles. Para disfrutar de una experiencia de alta calidad se recomienda 10 Mbps. Desde el 15 de noviembre DIRECTV GO está disponible en Samsung Smart TV. Las condiciones del tiempo de prueba gratis para paquetes premium se deben revisar en www.DIRECTVGO.com