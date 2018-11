CRISPR: universidad suspende a investigador que modificó genes de bebés

He Jiankui es suspendido de su labor y será investigado por lo que hizo.

Sigue creciendo el drama en torno al investigador He Jiankui; y el anuncio de que logró una supuesta modificación genética en dos bebés chinos desde su fertilización, utilizando la técnica CRISPR.

Durante las últimas horas se ha puesto en tela de juicio este supuesto logro. Primero porque toda la información ha salido sólo por parte del investigador. Y en segundo lugar porque otras instituciones vinculadas han negado todo.

Ahora, según reporta el MIT Technology Review, autoridades de la Southern University of Science and Technology (SUST), en Shenzhen, acaban de anunciar la suspensión laboral de He Jiankui:

La investigación viola gravemente las normas y regulaciones éticas y académicas. Esto no tiene nada que ver con la SUST, la investigación no se realizó en la SUST, y los involucrados están actualmente suspendidos sin paga.

Su profesor investigador se encontraría ahora en un proceso de investigación; por parte del Consejo de expertos en ética médica de la ciudad de Shenzhen. Y todo apunta a que He no siguió el protocolo en esta clase de proyectos deliberadamente:

De acuerdo con nuestros hallazgos […] nunca se realizaron los informes apropiados de acuerdo con los requerimientos.

A la par que personal del hospital afirma que el científico nunca notificó al comité ético sobre que estuviera aplicando la técnica CRISPR bajo esos parámetros.

Bajo esa conjunción de factores todo apunta a que He Jiankui pudo haber actuado a escondidas; sin reportar nada. Revelando su proyecto de manipulación genética sólo hasta que lo terminó.

Las consecuencias de todo esto aún estarían por verse.