Netflix anuncia serie live-action de Cowboy Bebop

Para sorpresa de muchos, Netflix ha anunciado que le han dado luz verde a una nueva serie live-action de Cowboy Bebop (vía EW).

Aunque hay pocos detalles sobre este proyecto, se menciona que la primera temporada tendrá diez episodios y que se basará en la serie animada original de 1998.

Esta serie live-action que marcará el regreso de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine y Radical Ed es una coproducción de Netflix y Tomorrow Studios, destacando que están involucrados importantes showrunners como Andre Nemec y Josh Applebaum (Mission Impossible: Ghost Protocol), Jeff Pinker (Fringe) y Scott Rosenberg (Knightfall).

A continuación la descripción oficial:

Chrisopther Yost que trabajó en Thor: The Dark World y Thor: Ragnarok será el encargado del guión para el primer episodio, además de que Shinichiro Watanabe – director del anime original – actuará como consultor y supervisará el proyecto.

Guess it’s time to announce that Cowboy Bebop, the live-action series, is heading to @Netflix. pic.twitter.com/bKe0d8EKoH

— NX (@NXOnNetflix) November 28, 2018