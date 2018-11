Cuatro colombianos fueron seleccionados como parte de los 35 jóvenes más innovadores de Latinoamérica

Juan Carlos Forero, Francisco José Córdoba, Fabián Suárez y Felipe Chávez fueron los cuatro colombianos menores de 35 años seleccionados por el MIT.

Un grupo de 35 personas han sido seleccionados como los jóvenes menores de 35 años más innovadores de toda Latinoamérica de 2018. Entre ellos tienen el gusto de estar cuatro colombianos con ideas muy interesantes y únicas que están destacando el mundo de la tecnología y los negocios.

MIT Technology Review es una de las revistas tecnológicas más antiguas del mundo. Editada y publicada en un principio por y para los alumnos del Massachusetts Institute of Technology, se ha convertido en un magacín de amplia distribución y reconocimiento. Una de sus actividades más famosas es el Innovators Under 35, una selección de jóvenes "con el mayor potencial para cambiar el mundo".

Conoce a los cuatro colombianos seleccionados por su gran capacidad de innovación:

Juan Carlos Forero (34 años)

Este biotecnólogo un día encontró de casualidad una solución que salvaría las extremidades de muchos pacientes con diabetes. Mientras trabajaba en su doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), trató de desarrollar implantes capaces de estimular la regeneración de tejido óseo.

No obstante, descubrió que su investigación iba a ser más efectiva en la regeneración de la piel. Así, desarrolló ChitoCure, un apósito que acelera la regeneración de tejidos ulcerados.

Un problema muy común entre aquellos que sufren de diabetes es la posibilidad de perder sus extremidades. Esto normalmente comienza con úlceras que aparecen en los pies y terminan obligando a realizar amputaciones.

El invento de Forero ayudaría a regenerar la piel dañada por las úlceras. Este difiere de otros productos presentes en el mercado porque no solo mata a las bacterias presentes en las úlceras, sino que estimula la regeneración de la piel.

Francisco José Córdoba (32 años)

Este emprendedor observó de cerca la migración masiva de venezolanos a Colombia y el resto de Latinoamérica. Así, vio que la mayor necesidad que tenían era enviar dinero a sus familiares que seguían en Venezuela. Durante este proceso los intermediarios internacionales podían hacer que parte de este dinero no llegara a su destino.

Se dio cuenta que una solución que tenían a ello era emplear criptomonedas. Sin embargo, la fluctuación y desplomes del Bitcoin podía generar la desconfianza de muchos de ellos.

Por eso desarrolló una criptomoneda llamada Send junto a una aplicación conocida como WeSend. El propósito de esta es poder enviar tokens que no se vean afectados por la oferta y la demanda. En cambio, su valor monetario se fija con valores mínimos y máximos durante un lapso de tiempo preestablecido.

Con tres meses de lanzamiento, la app WeSend ya cuenta con más de 20.000 usuarios.

Fabián Suárez (32 años)

Este hombre quiso matar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, pensó en la gran cantidad de pueblos colombianos que no tienen acceso a un suministro eléctrico confiable. Por el otro, tomó en cuenta que estas mismas comunidades pueden estar sufriendo de crecientes en los ríos sin tener equipos con qué prever este tipo de desastres.

Dio con una solución al crear su compañía e.Ray. Lo que hizo fue diseñar un tipo de turbina capaz de generar energía eléctrica en ríos sin necesidad de grandes caudales de agua. Tampoco necesita de infraestructura civil sofisticada y su capacidad se complementa con paneles solares instalados sobre ella.

Con esto se soluciona el suministro de energía de una población. Una vez hecho esto, se pueden instalar sensores que monitoren el ascenso del agua en centímetros, para prever cualquier emergencia.

Las pruebas piloto del proyecto en Uganda fueron todo un éxito y mejoraron las condiciones de vida de la población.

Felipe Chávez (28 años)

Anteriormente ya habíamos hablado de este hombre y su empresa Kiwi Campus en otra lista de emprendedores colombianos. Ahora el MIT Technology Review reconoce la eficacia de su modelo de domicilios hechos con pequeños robots.

Un Kiwi Bot es una pequeña máquina con sesis cámaras, sensores LIDAR e inteligencia artificial, capaz de entregar por sí mismo domicilios a unos cuantos metros de distancia. Pueden andar seguramente por los andenes y de cruzar la calle sin tener accidente alguno.

Mientras un ser humano puede hacer en promedio 2,5 entregas por hora, a través de Kiwi Bot se pueden gestionar 12. No obstante, su objetivo no es quitarle trabajo a las personas. Un trabajador que use la aplicación puede cargar un triciclo de varios Kiwi Bots y soltarlos en los alrededores de sus puntos de entrega para mejorar radicalmente la repartición de domicilios.

Los Kiwi Bots ya han hecho más de 18.000 entregas en la ciudad de Los Ángeles.