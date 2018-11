Científico colombiano recibe el premio más importante de neurociencia

Los colombianos se pueden sentir orgullosos una vez más de los logros de un compatriota científico. Esta vez se trata del neurofisiólogo de 83 años Rodolfo Llinás, quien acaba de ganar el premio más importante de su área.

La Sociedad de Neurociencias (SfN) es una organización en la que están inscritos más de 36.000 científicos del mundo. En ella se desarrollan y comparten las investigaciones más importantes de esta rama de las ciencias. La SfN recién le otorgó el honor a Llinás de ser el ganador del premio Ralph W. Gerard, el máximo reconocimiento que esta reconocida asociación puede concederle alguien.

El premio fue entregado durante un congreso en neurociencias celebrado entre el 3 y el 7 de noviembre. Frente a más de 6.000 asistentes, estas fueron las palabras del presidente de la SfN Richard Huganir:

El premio traduce en 25.000 dólares y se le entrega a científicos con una larga trayectoria en las neurociencias. Así es el caso de Llinás, cuyas investigaciones han sido relevantes en esta materia a nivel mundial.

.@RepMaloney, @SenSchumer, and @SenGillibrand: Congratulate #SfN18 Ralph W. Gerard Prize in Neuroscience winner Dr. Rodolfo Llinás @RodolfoLlinas @nyuschoolofmed for his impressive research that has advanced our knowledge of the membrane biophysics of #neurons. pic.twitter.com/ogpdMdIwD1

— The Society for Neuroscience (SfN) (@SfNtweets) November 5, 2018