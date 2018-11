Cerveza Corona dejará de usar plástico en sus empaques para ayudar a reducir la contaminación

Comenzando por México, los six-pack incluirán anillos fabricados con materiales biodegradables.

En tiempos recientes hemos visto a diversas instituciones y compañías crear iniciativas con el objetivo de preservar el medio ambiente, y ahora tenemos que Cerveza Corona forma parte de esa lista al lanzar un programa piloto de nuevos anillos sin plástico para sus empaques six-pack (vía BusinessWire).

Esta iniciativa es parte del compromiso de la marca con la red global Parley for the Oceans de convertirse en líder del sector en el uso de empaques ecológicos, todo con el objetivo de ayudar a proteger los océanos y las playas del mundo de la contaminación por plástico.

Así que aunque Corona usa principalmente vidrio y tableros de fibra en sus empaques, ahora han rediseñado los anillos six-pack y están evaluando unos creados a partir de fibras biodegradables provenientes de plantas con un agregado de subproductos.

Esta prueba comenzará en México, la tierra natal de la marca, donde a comienzos del año se comenzarán a distribuir los anillos sin plástico en Tulum.

La sociedad entre Corona y Parley for the Oceans tiene el compromiso de proteger 100 islas para 2020, donde la empresa cervecera adoptó una estrategia que incluye evitar e interceptar la mayor cantidad de plástico posible, además de rediseñar soluciones que utilicen ese material.

Cyrill Gutsch, fundador y director ejecutivo de Parley for the Oceans, comentó: "Nuestros océanos están siendo atacados. La vida marina muere a una velocidad voraz. Estamos destruyendo el equilibrio químico que nos permite vivir en la tierra. Por ello, apostamos a los pocos que lideran el verdadero cambio. Aquellos con quienes podemos transformar el futuro juntos. Corona es uno de estos líderes, un verdadero defensor del océano, un aliado poderoso en nuestra lucha contra la contaminación plástica marina y en la revolución de nuevos materiales que nos llevará a trascender esta batalla. Compartimos el mismo objetivo de eliminar el uso de plásticos para siempre, porque simplemente ya no podemos lidiar más con el impacto tóxico."