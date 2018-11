Samsung y Huawei se preparan para lanzar celulares con un hoyo en la pantalla

Parece que la era del notch o muesca que a tantos les molesta está por llegar a su fin, porque la carrera por el celular que sea solo pantalla en el frontal seguirá con un hoyo en la pantalla.

Así dicen diversos informes de analistas internacionales, donde además se asegura que Samsung ya empezó con la producción de estos paneles, porque sí, además de ellos hay otros interesados.

Los primeros detalles sobre su forma aparecen gracias a Samsung Mobile, quienes aseguran que el los Galaxy A8 tendrán esta particularidad:

The cutout of Galaxy A8s front camera is 6.7mm big pic.twitter.com/gvcRvnek2L

— Max | SamsungMobile.News (@Samsung_News_) November 24, 2018