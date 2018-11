Para enojarse: 15 años es lo que podría durar tu celular si los fabricantes no aplicaran la obsolescencia programada

Usualmente, un celular actual puede durarte alrededor de dos años antes de volverse básicamente un pisapapeles y sí, esto es culpa de los fabricantes.

Los celulares cada vez son más caros (literalmente). Comprar un equipo de última generación suele representar un gasto muy fuerte, e incluso hay quienes se endeudan durante años: más años que los que el gadget tiene de vida. Esto es un problema, más aun considerando que podría no ser así, pero los fabricantes "sabotean" tu celular para que lo cambies frecuentemente.

Tu celular podría tranquilamente durar 15 años en buenas condiciones

Si una persona comprara un celular y lo usara durante más de 10 años, esto representaría una pérdida para los fabricantes. Si muchas personas lo hicieran, sería ya un problema grave. Ellos necesitan que cambiemos de equipo como mínimo una vez cada dos años, y es precisamente por eso que existe la odiosa obsolescencia programada.

Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada dijo a El País que actualmente, todas las empresas usan este método para sabotear celulares "viejos".

Cuando el móvil se ralentiza o ciertas apps no funcionan, el usuario ya empieza a pensar que es normal. (…) Si no existiera la obsolescencia programada, un teléfono móvil tendría una vida útil de 12 a 15 años

Esto se agrava cuando consideramos que en América Latina, no existe una regulación contra estas prácticas injustas de las grandes compañías, así que es muy probable que esto no cambie pronto, por lo menos no en nuestro territorio.