Confirman que la serie de Castlevania tendrá una tercera temporada en Netflix

Buenas noticias para los fans de la serie animada de Castlevania en Netflix, y es que su productor Adi Shankar ha revelado a través de su cuenta en Twitter que Netflix les ha dado su aprobación para realizar la tercera temporada.

Castlevania Season 3 just got greenlit!!!! 🔥🔥🔥. Thank you to Netflix and to our wonderful fans. This is a dream come true. I’m so happy. Lots of love to go around.

