Consumir cafeína reduce sensibilidad al dolor, revela estudio

Otro motivo más para no dejar el café.

La cafeína es sin duda uno de los estimulantes más apreciados entre nuestros lectores. No hay mejor forma de empezar el día que con una buena taza de café. Y ahora hay una razón científica adicional para beberlo: te protege del dolor.

Un nuevo estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de Alabama; asegura que el consumo regular de cafeína; se asocia en realidad con alteraciones en el procesamiento de las señales de dolor.

Esta nueva investigación sugiere que la dieta puede ser una herramienta útil para disminuir la sensibilidad al dolor; y ayudar a las personas a controlarlo. La cafeína es consumida comúnmente por millones de personas como parte de sus dietas regulares. La cafeína que se consume de forma aguda en un entorno de laboratorio; o como aditivo de medicamentos tiene propiedades conocidas que ayudan a aliviar el dolor. Sin embargo, se sabe relativamente poco sobre el impacto potencial del consumo de cafeína en la dieta sobre la experiencia del dolor. Queríamos abordar esta brecha con el proyecto.

Son las palabras de Burel R. Goodin, profesor asociado de la Universidad de Alabama en Birmingham y autor del estudio. Quien tomó a 62 sujetos, los equipó con sensores y los hizo consumir cafeína.

Para descubrir que todos presentaron una disminución de la sensibilidad al calor y la presión. Luego de que organizarles una dieta de consumo diario de este alcaloide.

Resulta que cada 100 mg adicionales de cafeína diaria consumida se asociaron con un aumento de 5 ° C en el umbral del dolor por calor. Así como un aumento de 31,2 kilopascales en el umbral del dolor por presión.

El calor se aplicó al antebrazo y se incrementó gradualmente, mientras que la presión se aplicó en el trapezoide.

El estudio, bajo el título de Higher habitual dietary caffeine consumption is related to lower experimental pain sensitivity in a community-based sample; representa una curiosidad que promete más avances en este campo.