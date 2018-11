Así es Bullish, la plataforma chilena que busca unificar el ecosistema de criptomonedas

Conversamos con el CEO de la plataforma, sobre el proyecto y el difícil momento de las criptomonedas.

Comenzó con una mirada escéptica de las criptomonedas, pero al conocer blockchain se fue convenciendo poco a poco. Francisco Saez, estaba a la cabeza del proyecto UMBO (del que les hablamos hace un tiempo), cuando empezó a hacer trading y se percató de un nicho en el ecosistema.

Empezó a administrar fondos de amigos y familia, y se dio cuenta que el trabajo de gestión podía ser demasiado tedioso. Así nació Bullish, una plataforma que entrega herramientas para administrar fondos de inversión y gestionar muchas billeteras de criptomonedas.

FayerWayer: ¿Cuáles serían las funciones concretas que te entrega Bullish?

Francisco Saez: El promedio de traders usa más de un exchange, entonces la idea es que todo caiga dentro de un mismo lugar, donde puedas ver tu portafolio. Estamos asociados a varios exchanges y esa es la versión más básica: el trackeo de tu portafolio sin tener que meterte a los distintos que hay. En esto nos diferenciamos, ya que permitimos ver fácilmente cómo se reparte la torta, como se dividen los porcentajes según la cantidad de personas, y cómo ellas tienen acceso a la plataforma para que puedan ver como va su inversión.

FW: Han hablado de administrar fondos de inversión de criptomonedas, ¿de qué se trata eso?

FS: Hay gente que compra criptomonedas en exchanges para uso personal. Pero con el tiempo empezaron a nacer los fondos de inversión; hay gente que entrega “plata” para que estos fondos hagan “plata”. La tendencia ha ido creciendo; en EE.UU. se crearon más de 150 en el 2017. Estos fondos tienen una estructura rígida, tienen que estar regulados, pero nos dimos cuenta que hay una gran cantidad de personas naturales que hacen esto. Se empiezan a crear estas suertes de piscinas de capital, y ahí estamos nosotros para ayudarlos.

FW: Hay hartos exchanges, pero no se ve ninguno chileno, ¿por qué? ¿Cuál es la relevancia de estar asociados con ellos?

FS: El uso de estas APIs están más estandarizadas en los exchanges norteamericanos, pero en el lanzamiento que haremos (en algunas semanas) estará incluido CryptoMKT y Orionx. Muchos permiten sacar la plata en moneda local, así que son importantes.

FW: En simple, ¿un usuario promedio podría recibir alertas cuando un precio sube o baja?

FS: Sí, tenemos alertas en vivo. Al mismo tiempo que saquemos la versión web, vamos a sacar una para iOS y luego Android. Ahí tendrás todas las alertas de precios a las cuales te podrás suscribir.

FW: Hay un tema contextual, que tiene que ver con la pérdida de credibilidad en las criptomonedas. Se han visto muchas estafas, esquemas Ponzi, lavado de dinero, ICOs falsas, etc. ¿Qué opinas de esto?

FS: Es una lata que pase, pero ha pasado. El 40% de las ICO del año pasado fueron estafas, entonces ha sido un gran punto. Se relaciona con el hecho de que cuando hay nuevos mercados, alguna gente se aprovecha. Ha sido fácil porque la gente no entiende, y es parte del proceso que la gente entienda lo que es real y lo que no.

Es parte de la educación de la industria. Como toda industria nueva, es necesario ese proceso y creo que este año deberíamos terminar con una mirada buena en cuanto a las leyes que se van a pasar en EE.UU. (que luego el resto del mundo irá adaptando). Eso sí, en Chile vamos atrasados con la tendencia. Los reguladores en Chile debieran tener una mirada elevada y ver lo que se está haciendo afuera.

FW: ¿Te parece que se debiesen crear legislaciones más precisas para los exchanges locales y criptomonedas para evitar estos fraudes?

FS: Es una pregunta difícil porque la regulación de los exchanges por órganos gubernamentales va en contra de la descentralización que promueve el uso de blockchain. No sé cuándo ni cómo vamos a encontrar la respuesta para evitar el lavado de dinero (cosas que no son buenas para ninguna industria), pero mientras más regulaciones se pongan, se va a perder la promesa de un futuro descentralizado.

Creo que nos falta aprender por todos lados; esta respuesta no la tiene nadie, pero hay países que están más avanzados. ¿Falta regulación?, sí ¿Debiesen haber leyes claras? Sí, pero sólo hasta cierto punto.

FW: ¿Cuál es la recomendación para la gente que no ha invertido (y quiere invertir) para que no termine con pérdidas?

FS: Mucha gente conoció bitcoin recién el 2017, y ahí se generó la tercera o cuarta burbuja del valor de bitcoin. Hay que ver el contexto completo, porque para analizar un mercado de activos lo primero es ver la tendencia. Por otro lado, siempre es importante investigar. Hay muchos recursos online, hay mucha gente que está aprendiendo e incluso hay exchanges que aportan con clases para nutrirse antes de tomar cualquier decisión monetaria.

FW: ¿Qué solución ves, si no es una legislación o normativa local, para regular los vicios y malas prácticas en las criptomonedas?

FS: A nivel general, creo que todo va a caer sobre la educación del mercado. El grueso de la gente empezó a escuchar recién el año pasado estos conceptos, entonces no sabe lo que hace o lo que ve; hay un problema de educación. Lo que sí sé, es que hay plataformas que se están dedicando a la verificación de ICOs y sus equipos. A medida que la industria crece y la gente aprende más, todo se va a ir autoregulando. Creo que para el próximo año, la cifras de estafas van a ir bajando, porque la gente va a ir aprendiendo más. La educación de la industria es clave. Mi postura es que los reguladores deberían hacer campañas de educación, para que la gente sepa cómo se ve, por ejemplo, una ICOs legítima.

FW: ¿Y a quién debiese reclamarle alguien que ha sido víctima de estas estafas si no hay regulación?

FS: Yo creo que se ha demonizado un poco las criptos. ¿A quién le tiene que alegar la gente? Yo creo que a ellos mismos. Cuando a ti te estafan o caes en el cuento del tío, ¿a quién le alegas? No hay mucho que hacer. Al final quien peca de tonto eso uno, y realmente no creo que se pueda alegar. Cuando uno toma una inversión, uno es el responsable de hacer el análisis, investigación, y tomar la decisión de inversión. Si alguien falló en eso, no hay mucho que hacer.

FW: Son temas bastante técnicos, y es muy fácil que la gente caiga en campañas de desinformación. ¿No te parece importante que se tenga una respuesta cuando hay una injusticia?

FS: Sí, es difícil llegar a un consenso sobre quién tiene la culpa de. Puede ser poco empático decir que la responsabilidad recae en uno, pero al final es eso. En un banco alguien te puede asesorar y la inversión puede caer. Si tu le alegas al banco, el banco te va a decir “tú firmaste un documento y se supone que hiciste una investigación”.

FW: Por último, ¿solicitan datos personales de los usuarios para poder ingresar a la plataforma?

FS: Hoy, tratamos de pedir la misma información que pide un exchange, que es la misma información que te pide un banco para cumplir con las políticas de anti lavado de dinero. Estamos yendo un paso más allá que una aplicación que solo pide un mail y contraseña, para partir en una industria saludable. Pedimos desde pasaporte, hasta lugar de residencia.