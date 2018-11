Brie Larson de Capitana Marvel quiere interpretar a Samus en una película de Metroid

Brie Larson pronto alcanzará el punto más alto de su carrera debido a que será la protagonista de la película Capitana Marvel y también la veremos en Avengers 4 para luchar contra Thanos, y de forma interesante hoy tenemos que la actriz ha declarado que le gustaría interpretar a Samus Aran en una película basada en la serie de videojuegos Metroid de Nintendo.

Esto surgió debido a que Larson compartió en su cuenta de Instagram una imagen donde aparece disfrazada de Samus con su Zero Suit para Halloween, una publicación que recibió muchos corazones y comentarios.

Pero lo interesante llegó cuando alguien le comentó en broma que Brie Larson vestida como Samus será lo más cerca que estaremos a una película de Metroid, y ella le respondió que espera que no sea así ya que desearía participar en ese proyecto.

I hope not. I want to make that movie. https://t.co/6ZneOLu2Wh

