Borracho compra un Pokémon gigante y no puede llevarlo a casa

Callum Underwood podrá ser considerado por muchos como un hombre muy estúpido; o un borracho ejemplar. Pero su historia, que se volvió viral, le causará simpatía a más de algún lector.

Su odisea va más o menos así. El buen Callum, británico de nacimiento y desarrollador de videojuegos, estaba trabajando horas extra de noche y bebiendo alcohol.

Cuando un amigo le envió un enlace de un producto de compra inverosímil. Pero a él se le ocurrió que sería una gran idea comprar un Pokémon gigante de 2 metros de altura.

Así que pagó los USD $260 dólares que costaba ese Snorlax enorme y contactó a su jefa para que permitirle enviar el paquete a su domicilio en San Francisco.

La idea era que luego ella se lo mandara por paquetería internacional. Callum estimaba que todo costaría USD $100 máximo. Pero en realidad el Pokémon es tan voluminoso que el envío se elevaba a los USD $1.000.

Así que el hombre hizo lo que cualquiera en su situación haría. Publicó su dilema en Twitter:

Please help me twitter, I ordered this large boi when I was drunk, and had it delivered to my friend in America. It's going to cost $1000 to ship here to the UK. The box is fucking massive, and weighs 16.80 lbs. Any creative solutions for getting it back from San Francisco to UK? pic.twitter.com/hlBAbs3B2U

La historia fue tan absurda y extraña que se volvió viral y recibió un montón de consejos. Llevarlo como pasajero en un vuelo comercial lo obligaba a pagar dos asientos para el muñeco.

Sacarle el relleno y enviarlo podría arruinar para siempre la compra. Y así fueron descartando ideas. Hasta que Underwood aprovechó un viaje de trabajo a EE.UU. para aplicar la solución máxima: comprimirlo hasta que cupiera en una caja.

El hombre documentó todo el proceso en su cuenta de Twitter:

Bye my sweet prince ❤️😭 hopefully see you in Atlanta pic.twitter.com/QQblDUreLy

One last big cuddle before handing him back to be repacked. He’s now out of my site but NOT out of mind 😘 pic.twitter.com/5W8dk46Ab1

O m f g HE MADE IT EVERYONE!!! Look at the state of the box 😂😂. I will e x p a n d him when I get home! pic.twitter.com/CnFOb1bvVZ

He’s getting used to his new home will need a few days to expand and get into shape I think.

I don’t have a soundcloud so go stream on @caffeine I guess 🤓 pic.twitter.com/t0ElbVG7ae

— Callum Underwood (@DevRelCallum) November 20, 2018