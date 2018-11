¿No sabes qué comprar en Black Friday? Te recordamos qué te podría interesar

En esta lista te daremos algunos nombres que puedes considerar por si quieres comprar algo en Black Friday pero todavía no te has decidido.

Puede que ya haya llegado Black Friday y todavía te preguntes qué comprar. Probablemente te preocupe estar sin un plan para aprovechar esta fecha. Tal vez no quieras caer en cuenta a última hora y descubrir que lo que querías comprar ya se agotó.

Si no cumpliste con la tarea de hacer una lista de dispositivos tecnológicos deseados, a continuación te acordamos de qué te podrías antojar durante el Black Friday:

Wearables

Tal vez te pueda interesar empezar con la experiencia de "vestir" un dispositivo. Si bien son más variadas las opciones, los elementos más comunes de este apartado son las bandas y relojes inteligentes.

Algunas opciones que podrías considerar son la Mi Band 3 y la Amazfit Pace de Xiaomi (Huami). Con Samsung puedes optar por el Gear Sport y el Gear Fit 2 Pro. Mientras tanto, Huawei ofrece la Color Band A2, la Huawei FIT, la Honor Band 4 e inclusive el Huawei Watch. De Apple naturalmente se puede aspirar por encontrar un Apple Watch Series 3 o inclusive el 4.

Consolas

Puede ser un buen momento para adquirir una consola de videojuegos. Recuerda que si quieres aspirar a jugar en 4k puedes buscar una Playstation 4 Pro (4k escalado) o una Xbox One X (4k nativo).

Si los gráficos no te importan tanto, puedes aprovechar para comprar una Nintendo Switch. Si encuentras una promoción sería buena idea comprarla debido a los altos precios que todavía tiene en Latinoamérica.

Últimos videojuegos

Los títulos de videojuegos también son parte importante del Black Friday. Por eso, te recomendamos que revises los descuentos que van a ofrecer tanto la PlayStation Store, la Xbox Store y la eShop de Nintendo.

También puedes optar por comprar algunos títulos por tu propia cuenta con almacenes o con otros vendedores. Puedes tratar de hacerte con juegos de este año como Red Dead Redemption 2, Marvel's Spiderman, God of War, Monster Hunter World, Detroit Become Human, Super Mario Party (Switch), Forza Horizon 4, Assassisn's Creed: Odyssey, Dragon Ball Fighter Z, Shadow of the Tomb Raider, etc.

Nuevos Smartphones

Escoger un celular con todos los modelos que han sido lanzados este año puede ser difícil. Sin embargo, te daremos un rápido repaso de lo que ha sido lanzado este año:

En gama alta puedes echarle un vistazo a los Galaxy 9 y Galaxy note 9 de Samsung. En cuanto a Huawei, te puede interesar el P20 Pro o el Mate 20 Pro. Por otro lado, Motorola ofrece el Moto Z3 Play. Otras opciones destacadas son el Google Pixel 3, el Google Pixel 3 XL y el OnePlus 6T. Por supuesto, los nuevos iPhone Xs, Xs Max y XR son atractivos, aunque sea complicado encontrar rebajas.

Con gama media podemos apuntar a un Honor 8X o un Moto G6. También se puede optar por el Samsung A8, el Xiaomi Mi A2 o el Huawei Mate 20 Lite.