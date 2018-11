El costo energético de minar bitcoin es más alto que el del oro y cobre

Un estudio publicado en Nature expuso que la minería de criptomonedas se vuelve cada vez más demandante.

Cuando se comenzó a hablar de minería en las criptomonedas, no era difícil percatarse que se trataba de algo digital. No obstante, un nuevo documento hizo una comparación con la extracción real de minerales como el oro, y las criptomonedas no salieron bien paradas.

Un estudio titulado “Cuantificación de los costos de energía y carbón por el minado de criptomonedas”, sugiere que el trabajo virtual que respalda los populares bitcoin, ethereum y similares, podría tener un impacto real en el mundo.

Según rescata el informe, la cantidad de energía requerida para "extraer" el valor de un dólar en Bitcoin es más del doble que la requerida para extraer el mismo valor en cobre, oro o platino.

Los investigadores del Instituto Oak Ridge en Ohio, Estados Unidos, expresaron que para conseguir un dólar (estadounidense) en Bitcoin se consume un promedio de 17 megajulios. Ethereum gasta 7 megajulios por dólar, Litecoin 7 y Monero 14 MJ.

Todo esto, en comparación con los minerales tradicionales. La minería convencional de óxidos de aluminio, cobre, oro y platino consumieron 122, 4, 5 y 7 respectivamente para generar un USD$ 1. En el caso del aluminio, hay una diferencia abismante, aunque no deja de llamar la comparación entre el bitcoin (17MJ) y el oro (5MJ).

Para lo anterior, los expertos tomaron datos desde el 1 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2018. “Esto indica que (con la excepción del aluminio) el "criptominado" consumió más energía que la minería tradicional para producir un valor de mercado equivalente”, dicen en el paper.