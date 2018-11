BioWare dará un anuncio de Dragon Age en diciembre

Los detalles de este proyecto secreto probablemente se revelarán la próxima semana en The Game Awards.

Aunque en BioWare han estado ocupados preparando el lanzamiento de Anthem, no se han olvidado de sus otras franquicias importantes ya que nos han adelantado que en diciembre darán un anuncio relacionado a Dragon Age.

Casey Hudson, gerente general de BioWare, comentó en su sitio web que aunque están enfocados en Anthem no han descuidado Mass Effect, Star Wars: The Old Republic y Dragon Age, y hablando sobre esta última propiedad intelectual reveló que pronto habrá noticias relacionadas.

Si han estado siguiendo este blog, o a mí y a Mark Darrah en Twitter, sabrán que también estamos trabajando en algo secreto de Dragon Age. Esta es una franquicia increíblemente importante en nuestro estudio, y estamos emocionados de seguir con su legado. Esperen más sobre esto en el mes próximo (aunque no les diré dónde).

Por lo que sabe se espera que este anuncio no sea algo importante como una nueva entrega de la serie, sino que podría tratarse de un spinoff, un título para móviles o algún producto relacionado, así que no eleven mucho sus expectativas.

Aunque no hay fecha específica, se espera que el comentado anuncio se realice en The Game Awards 2018 que se llevará a cabo el próximo jueves 6 de diciembre y en donde se estará mostrando Anthem como uno de los títulos estelares de la noche.