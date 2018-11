Battlefield V: Regresando a la gloria de antaño [FW Labs]

En el regreso de la franquicia a sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial, Battlefield V plantea un juego divertido, pero que aún tiene deudas pendientes.

Una de las sagas más grandes de juegos de disparos ha regresado al hogar que le vio dar sus primeros pasos. Estamos hablando de Battlefield V, una apuesta de Dice y Electronic Arts por volver a la Segunda Guerra Mundial. Como bien sabemos, en dicho evento se ambientaron los primeros juegos de esta franquicia.

Después de la buena aceptación que tuvo Battlefield 1 con su representación de la Primera Guerra Mundial, los suecos decidieron aprovechar para lanzar su versión más moderna inspirada en la segunda. Sin duda esto generó mucha expectativa. Después de todo, ¿qué otro conflicto más interesante y mortífero que en el que participaron los nazis?

Tan solo esta semana Battlefield V tuvo su lanzamiento, pero en Fayerwayer ya tuvimos la oportunidad de probarlo en su versión para PC. Estas fueron nuestras impresiones:

El Single Player que se niega a morir… pero tampoco renace

La primera vez que jugué Battlefield 1, lo hice sin esperar algún tipo de narrativa en especial. Sin embargo, me topé con las llamadas 'Historias de Guerra', las cuales me dejaron encantado. La razón de esto es que me dieron una experiencia que ya estaba empezando a morir en el género de los shooters por ese entonces.

Lo único que no me pareció tan bueno fue la duración de este "Modo Campaña". Cada una de las historias duraba poco menos de una hora, y comenzaron siendo solo cinco. En Battlefield V resultaron siendo solo tres con la promesa de una cuarta (y la que se ve más interesante) en un futuro. Lo cierto es que las que tenemos actualmente… no brillan mucho.

Sí, volvemos a la misma fórmula de la anterior guerra. Tenemos a soldados, héroes y rebeldes liderando escaramuzas con el fin de derrotar al enemigo mediante tácticas no tan convencionales. El problema de esto es que si bien cada historia es única, la manera en que los personajes consiguen sus objetivos es demasiado similar.

Me explico: tenemos a una joven noruega que se opone a la ocupación alemana, a un criminal inglés salido de prisión en plan "Suicide Squad" y a un soldado senegalés que lucha por Francia a pesar de que se le trate con desdén. Teniendo estos elementos se podría variar mucho, pero rápidamente el jugador se da cuenta que están planteadas de la misma forma.

En todas hay escenarios de sigilo, tiroteos y la misión de "destruye X cantidad de puntos". La única que puede destacar entre las demás podría ser la de "The Last Tiger" en el que se pilota un tanque alemán. Sin embargo, todavía no está disponible.

A pesar de esto, se valora en gran medida que todavía hayan intenciones narrativas. Esperemos a que la última historia alemana nos provea de esa variedad que nos faltó con las otras tres.

La apuesta por jugar en equipo

Battlefield V tomó el sistema de clases visto en la Primera Guerra Mundial para hacerlo más sólido. Está el soldado de asalto, que equipado con ametralladoras y lanzacohetes lucha al frente; vemos al de 'reconocimiento', que en pocas palabras es un sniper; el de apoyo, encargado de repartir munición; y el médico, quien reparte paquetes de curación.

Esta vez Dice quiso forzarnos más a jugar en equipo al provocar más dependencia entre compañeros. Por ejemplo, la munición ahora es más reducida, por lo que si no tienes un compañero de apoyo que te de suministros, pronto te podrás quedar sin balas. Además, tendrás solo un juego de vendas con el que podrás curarte, por lo que necesitarás a un médico si no quieres morir tan pronto.

Los cambios en el sistema de escuadrones son bien perceptibles. Cuando caes en combate, cualquiera de tus tres compañeros podrá revivirte. Puedes de hecho gritar para pedir primeros auxilios mientras que hay un "reloj de muerte" que puedes retrasar para que lleguen a ayudarte, o acelerarlo para provocar un rápido respawn. Eso sí, seguirá siendo privilegio del médico revivir a sus compañeros más rápido y con mayor salud.

Esto es importante porque realmente se nota cuando tu escuadrón está trabajando en conjunto o no. Jugando encontrarás gente que no se mosquea a pesar de que te estás desangrando al lado suyo y ruegas por ayuda. Sin embargo, cuando das con personas atentas, sientes que en todo momento estás siendo respaldado y puedes combatir constantemente a pesar de ir perdiendo.

Modos multijugador

En cuanto a modos de juego vemos una versión mejorada de 'Operaciones' llamada 'Grandes Operaciones'. Durante varios "días" (partidas), los jugadores deberán luchar por la destrucción/protección de varios objetivos. Los resultados de un día serán transmitidos al siguiente en bonificaciones para el equipo atacante si logra su cometido. Si al último día quedan en empate, se define en una especie de muerte súbita en el que ningún equipo tendrá regeneraciones.

De resto tenemos los típicos modo Conquista, Avance, Dominación y Duelo a Muerte ̶c̶o̶n̶ ̶C̶u̶c̶h̶i̶l̶l̶o̶s̶ por Equipos. Hay una novedad que es "El Frente", que se trata de capturar banderas hasta que desbloquear la base enemiga, donde se dinamitan unos objetivos para ganar la partida. Los enemigos pueden volver a empujar en contra hasta ser ellos quienes asedien la base.

Vemos una gran experiencia multijugador que ahora es mucho más frenética en comparación a su antecesor. Eso sí, sigue manteniendo la costumbre de morir a menudo por elementos algo aleatorios como aviones o cohetes. Así es la guerra, supongo.

Por cierto, la desviación aleatoria de balas ha sido eliminada. Por lo tanto, tendremos más comodidad a la hora de hacer combates a media y larga distancia.

Un arte muy refinado

El motor Frostbite no nos decepciona al darnos un gran espectáculo de imagen en Battlefield V. Detalles como la iluminación en el entorno están muy bien logrados y son dignos de ser un sucesor al éxito artístico que tuvo en su tiempo Battlefield 1. De eso podemos darnos cuenta cuando este aspecto resalta al retratar muy bien la presencia de humedad en el ambiente como se aprecia en la imagen a continuación.

Como de costumbre los escenarios están muy bien cuidados, sobre todo en las historias de guerra. Recuerdo uno que me gustó particularmente y fue en Noruega, donde incluyeron auroras boreales en el cielo nocturno. Mientras tanto, en el día el brillo del sol sobre los lagos congelados da un resultado espectacular y muy fotorrealista.

Las texturas de los objetos y el entorno están muy bien definidas. Más allá de su forma, puedes diferenciar con facilidad la sensación visual que produce ver algo hecho de acero a un trozo de tela.

Por otro lado, los efectos visuales y sonoros siguen siendo increíbles. La experiencia del caos producido por el fuego y las explosiones es muy similar a lo que se podría vivir en primera persona. Por supuesto, los disparos y gemidos de los soldados terminan de producir lo que se encontraría en un campo de batalla.

Todo esto con una fluidez que al menos en PC se podría considerar impecable.

La polémica

No quería concluir sin antes mencionar la polémica ocurrida desde que se reveló el trailer de Battlefield V. Mucha gente se alarmó cuando vio a una mujer en el video, quejándose de que "ahora Battlefield está en la moda de ser incluyente sin tener sentido alguno".

Decidí revisar qué tanto influía este tema en la jugabilidad y no encontré nada que cambiara la experiencia. En el modo multiplayer cada jugador decide la apariencia de su personaje a partir de una lista de caras predeterminadas. Así, si prefieres que tu soldado sea "Günter" y no "Helga", no hay ningún impedimento.

La existencia de mujeres no afecta en nada. No es que se desvistan o empiecen a pedir privilegios en el campo de batalla. Se comportan como lo que son: soldados con el objetivo de matar al enemigo. Ten por seguro que no es algo que vayas a notar mientras estás jugando, por eso no hace falta hacer comentarios tipo "ahora en un DLC incluirán lesbianas negras transexuales feminazis". Bueno, feminazis sí vamos a encontrar, literalmente.

Esperamos el resto

Para nadie es un secreto que Battlefield V no va a entregar todo su contenido de golpe, sino a través de varios DLC gratuitos a lo largo del tiempo. Esto de por sí es un bajón para sus seguidores que tienen que esperar para obtener un juego más completo. De hecho, algunas cosas interesantes como la historia de guerra "The Last Tiger" o la inclusión del modo Battle Royale aún tardarán un poco en ver la luz.

Eso da una sensación de que aún queda más por ver para dar una opinión adecuada sobre el juego. Hasta ahora ha sido divertido, pero el jugador siempre ansía más y piensa en todo lo que podría explotar el título con respecto a este conflicto. Por ejemplo, ¿no sería una buena idea incluir el frente oriental con la Unión Soviética? No solo eso, también se podría utilizar a otros actores como la Italia Fascista.

En resumen, Battlefield V es una fiel continuación de su antecesor y sabe retratar muy bien la emoción de la IIGM. Con cambios en el ritmo de las partidas multijugador ha logrado resultados verdaderamente entretenidos. No se puede decir lo mismo del modo de Un Jugador que se queda algo corto para sus intenciones y expectativas.

No obstante, sigue siendo toda una belleza audiovisual. El usuario queda con ansias de más, que seguramente se irán apaciguando a medida que se publique nuevo contenido. Se reconoce el esfuerzo por apostar a la fiebre del momento: El Battle Royale, que aún hay que verlo. Con lo que se ve hoy, se puede describir como un título muy recomendable con espacio para crecer más.