Feliz Navidad, Netflix estrenará Avengers: Infinity War este 25 de diciembre

Seremos honestos. A estas alturas aún no nos hemos repuesto sobre el aplastante final de Avengers: Infinity War. Pero Netflix ha decidido volver a abrir la herida con una inesperada pero grata sorpresa navideña.

A través de su cuenta oficial de Twitter. Con un simple y contundente mensaje de apenas 12 palabras; la plataforma ha revelado que este 25 de diciembre de 2018 nos regalará a todos la épica película de Marvel:

Oh, snap. Avengers: Infinity War is coming to @Netflix on December 25. pic.twitter.com/EMB8LgicdT

— NX (@NXOnNetflix) November 19, 2018