Ulrike Kuchner, cuando los mundos del arte y la ciencia se juntan en una sola persona [FW Entrevista]

Ulrike Kuchner es una astrónoma austriaca que combina el arte y la ciencia para transmitir su visión del universo a la gente del común.

Desde muy pequeña Ulrike Kuchner se interesó por pintar todo lo que le llamara la atención. Como todo niño no podía ocultar su asombro por el mundo que estaba conociendo. Sin embargo, ocurrió algo realmente especial cuando alzó su cabeza para ver lo que allí se encontraba: un firmamento asombroso lleno de luces de procedencias extrañas. Desde entonces supo que quería plasmar esa belleza en arte.

De esta manera decidió estudiar astronomía en la Universidad de Viena y, para sorpresa de algunos, también en la Universidad de Artes Aplicadas de la misma ciudad poco después. En su carrera científica continuó estudiando con detenimiento el comportamiento de las galaxias y a día de hoy continúa con el tema a un nivel posdoctoral.

Durante su vida ha disfrutado de traer su visión del universo a través del arte. Básicamente, conectar a la gente con lo que la ciencia quiere decir. ¿Cómo? obteniendo fotografías y señales de lugares muy lejanos para hacer cuadros con una interpretación propia.

De esta forma terminó convirtiéndose en curadora de la versión austriaca de la exposición 'Our Place in Space', que recoge los trabajos similares de otros colegas y que pronto llegará a la ciudad de Bogotá, Colombia por medio del evento El Cerebro Científico. Llamado 'Artscience', espera que su forma creativa de difundir la ciencia y dar datos sobre ella cautive la atención del público como lo hicieron las imágenes de galaxias con ella cuando era niña.

Fayerwayer: ¿Qué hizo primero? ¿Arte o ciencia y por qué?

Ulrike Kuchner: Estudié arte y ciencia al mismo tiempo. Empecé a estudiar astronomía justo después del colegio y dos años después fue aceptada en la escuela de artes. Los hice al tiempo.

Cuando me preguntaron “qué quieres ser cuando grande” me pareció algo horrible. Quería ser tanto científica como artista. He pintado toda mi vida y siempre me han fascinado las estrellas y las galaxias. No quería decidir y no lo hice.

Mi primer amor fue el arte. Sin embargo, mirar al cielo nocturno me hizo despertar el interés y preguntarme “¿qué significa todo eso?” Igual yo siempre digo que estudié los dos al tiempo y que no veo diferencia alguno en ellos. Ambos son bonitos y estéticos.

FW: ¿Qué logra al mezclar arte y ciencia?

UK: Consigues una perspectiva global de las cosas. Solemos tener la idea de que lo más importante es lograr ser un especialista enfocado en un solo tema. No obstante, también es grandioso tener conocimientos en múltiples disciplinas ya que puedes mirar al mismo problema desde distintos ángulos. Así puedes obtener varias respuestas, en este caso la creativa y la científica.

De hecho pienso que se superponen ya que necesitas cierta creatividad para hacer ciencia. Es útil entrenar el lado científico y el artístico: ellos no son tan distintos como puedes pensar. Son muy parecidos en cómo los problemas son abordados.

FW: ¿Cuál es el enfoque de su arte?

UK: Mi investigación científica es sobre cómo las galaxias se forman y evolucionan a lo largo de sus vidas (miles de millones de años). Siempre las he visto como algo especial. Lo brillantes que son… que sean los objetos más grandes del universo… la estructura filamentaria… simplemente me gustan muchísimo estéticamente.

También es el hecho de que vivimos dentro de una galaxia que podemos considerar “nuestro hogar”. Saber más sobre ella es como explorar y admirar la belleza del lugar en el que vivimos.

Por ejemplo, cuando dos galaxias chocan, entran a jugar fuerzas que son difíciles de comprender para el ser humano. Estas se juntan a lo largo de millones de años y se hacen una sola acumulación gigante de estrellas y gas… es algo tan poderoso y bonito.

Es un hecho tan grande que cuando las estudio me recuerdan lo pequeña e insignificante que soy en el universo. Me fascinó tanto que ahora hace parte de mi arte.

Por otro lado, el tiempo que vive el ser humano es tan corto en comparación con la vida de una galaxia es impactante. Es un duro hecho de aceptar: solo somos un grano para nuestro planeta, que termina siendo solo un grano para el sistema solar, y uno más pequeño para la galaxia. Y hay muchas galaxias en el universo. Es algo difícil de contemplar.

FW: ¿Qué es lo que usualmente quiere mostrarle a la gente?

Quiero usar algo que es importante para mí. Se que es algo egoísta, pero lo hago desde otra perspectiva. La parte humana y abstracta para aquellas personas que no tienen idea alguna sobre las galaxias.

La gente mira mis obras y se da cuenta que nunca había reflexionado sobre qué es lo que componía el universo. No tienen que estar interesados en astronomía si desean ver mi arte. Sin embargo, si preguntan qué es lo que ven, seguramente les diré que por ejemplo es el espectro de las galaxias que ha estado viajando 6 millones de años y que ha sido captado por una cámara y que terminó en un cuadro.

Me gusta la idea de que cada quien pueda cortar un pequeño pedazo del universo y tenerlo en su casa si le apetece.

El concepto que quiero compartir es la idea de que todo lo que conocemos del universo es pura luz y que lo que hay en el cuadro es un registro de esa luz capturada por una cámara.

FW: ¿Qué es lo más bonito que ha visto del espacio?

UK: En realidad hay muchísimas cosas bonitas en el universo. Cuando yo estaba en mi segundo año estudiando astronomía, hice un curso de interacción entre galaxias. Por eso decidí hacer mi investigación de maestría sobre ese tema tiempo después.

Cuando dos galaxias se acercan lo suficiente, se empiezan atraer la una a la otra debido a su gran masa. Llega un momento en el que colisionan y se unen. Esos momentos son tan hermosos que son los número uno en mi lista.

De hecho en unos miles de millones de años nuestra propia galaxia va a chocar con alguna galaxia vecina. Sin duda será un acto realmente espectacular.

FW: ¿Cómo reaccionan los artistas cuando se enteran que también hace ciencia y viceversa?

UK: Creo que tanto la comunidad científica como la artística se interesa y es abierta con respecto a eso. Sin embargo, considero que a veces son algo escépticas.

Yo trato de usar el arte para explicar la ciencia de una forma sencilla. Si bien cuando les digo a los científicos que lo que hago es algo que sale de mi corazón y lo aceptan, me da algo de miedo mostrárselos. La razón es que ellos entienden completamente de qué se trata y pueden tener cierta crítica en el concepto que quiero transmitir.

Por otro lado, los artistas valoran principalmente el lado estético ya que ellos no leen el lenguaje científico. En ese sentido se sienten algo más abiertos.

A fin de cuentas he tenido respuestas muy positivas. Pienso que eso me ayuda porque mi enfoque es conectar los mundos artístico y científico en uno solo. A pesar de que se vean tan distintos, yo considero que hago parte de los dos. Aún así hay muchos puentes entre ellos que quiero mostrarles a la gente.

FW: ¿Cree que es posible traer la ciencia a la gente?

UK: ¡Sí! (eso espero). A final de cuentas mi trabajo o cualquier otra investigación es financiado por todos. Básicamente los que pagan impuestos están pagando mi salario.

Es un deber nuestro con ellos explicar qué es lo que estamos haciendo. Responder preguntas como “¿de dónde viene la Tierra?” es algo que debemos retribuir como una obligación de nuestro oficio. Formas de hacer eso pueden ser el arte, la filosofía o buscar métodos sencillos de explicar.