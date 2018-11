Ya era hora: Review del Apple Watch Series 4 [FW Labs]

Refrescante cambio y aumento de poder.

Les vamos a contar algo: Cuando vimos la presentación del iPhone Xs y Xs Max, lo que nos llamó más la atención fue el nuevo Apple Watch Series 4.

¿Por qué? Al ser un año "S", el iPhone no trae muchos cambios evidentes a simple vista, y a pesar de que está muy bien y es uno de los teléfonos del año, el reloj de Apple cambió mucho y nos tomó más atención.

Diseño

Todo parte con el diseño, donde a algunos les hubiera gustado una carátula redonda, Apple sigue fiel y crea identidad con su cuadrado, pero ahora con una pantalla que se extiende mucho más allá que los anteriores, llegando a los 44 mm en el caso de nuestra unidad, pero ojo, en porte es igual al anterior de 42 mm. Hay más que ver y la pantalla es mejor, nada que alegar.

El resto del cuerpo sigue las mismas líneas, pero los parlantes ahora están ambos en el lado izquierdo y suenan condenadamente más fuerte, por lo que la gente que gusta de escuchar a Siri (que funciona mejor que en el iPhone, por algún misterioso motivo) o hacer llamadas con las manos ocupadas, lo puede hacer con mucha más tranquilidad.

La parte posterior de los sensores es más plana y delgada, por lo que el reloj se vuelve más cómodo de llevar, de hecho, mucho más cómodo.

Respecto a las bandas, estas siguen siendo personalizables dentro del universo que ofrece Apple. No es barato, eso no es novedad, tranquilos trolls.

Hay nuevos diseños que aprovechan mejor el mayor espacio de la pantalla, pero aún no está abierto para que la gente aporte sus ideas. Sería bueno que le dieran espacio a la comunidad.

Por cierto, un pequeño detalle: la corona ahora al girar hace uso del motor vibrador y se siente real. No miento, es como si fuera una rueda mecánica. Además hay un pequeño sonido que emula al de la rueda de los iPod. Pequeños grandes detalles que hacen la diferencia.

Rendimiento

Cuando dicen que es el doble de rápido que el Series 3, que de hecho ya estaba bien, lo creo. Este reloj anda como bala. No hay cuelgues, no hay espera y al fin la sensación de que el procesador a veces no se la podía con las aplicaciones se esfuma.

Como reloj inteligente es por paliza el más rápido del mercado y es de los pocos que aceptan conectividad por LTE con un cuerpo tan pequeño. Lamentablemente en nuestra región las operadoras aún no se ponen las pilas con el tema de la eSim, pero desde Apple nos cuentan que están en conversaciones y que Colombia ya estaría cerca de dar el salto.

En un cuerpo tan elegante, con un sistema operativo rápido y libre de cuelgues, contar con algo que me permite dejar el teléfono en la casa para salir, por ejemplo, a andar en bicicleta, pudiendo escuchar música en mis audífonos y recibir llamadas, con la tranquilidad de una resistencia al agua bastante avanzada, lo convierten en un tremendo dispositivo.

La batería me dura cerca de dos días, pero no me alcanza si lo ocupo para medir el sueño. Definitivamente es un aparato pensado para cargarse todas las noches. En ese aspecto Apple está algo al día, pero convengamos que este hace mucho más.

Sí, ahora reconoce automáticamente cuando te estás ejercitando y te incita a empezar un entrenamiento. Eso faltaba y es genial que esté. A Siri la puedes comandar sin decir la frase "Oye Siri", solo basta con levantar la muñeca, que funciona espectacularmente bien.

Las mediciones son mucho más exactas ahora, aunque en mi caso sigue al debe con el tema de saber cuándo estás de pie y cuándo estás sentado. Puedo llevar horas jugando Playstation en el sillón y me felicita por cumplir tanto rato de pie. Me pasa desde el primero y con todos los smartwatch que quieren que esté parado. Creen que lo estoy.

El resto es increíble y llenar las rueditas de actividad es un vicio. La medición cardíaca es súper exacta y que en el futuro te puedas hacer un electrocardiograma me parece simplemente magia negra. Todo esto junto a los recordatorios de respiración pausada pueden sacar lo mejor de ti y te empujan a ser la mejor versión de ti mismo. Como leí por ahí: Usar un Apple Watch es como cuidar un Tamagotchi donde la mascota que no quieras que muera, eres tú.

¿Para quién es?

Primero que todo y como ha sido desde su lanzamiento, solo funciona con iPhone. Esto es una pena porque es un gran producto que todos deberían poder sacarle provecho sin importar qué celular tengan. De todas formas no espero que Apple lo abra, al menos en el futuro cercano y mediano.

Al principio era solo para entusiastas y early-adopters, después lo fue para quienes buscaban un buen complemento a su iPhone. Posteriormente se convirtió en el mejor dispositivo de fitness del mercado. Ahora es para cualquiera que tenga un iPhone y quiera una mejor calidad de vida y ser más consciente de su salud, con un dispositivo rápido y estéticamente más agradable que en el pasado. Totalmente recomendado.

La versión con GPS se vende desde los 399 dólares, variando el tamaño, el material de la carcasa (este es de aluminio, el de acero inoxidable y pantalla de zafiro es más caro) y la conectividad LTE. En los Official Resellers de cada país se puede ver el precio al que se ofrece en tu localidad.