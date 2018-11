Apple desacelera la producción de sus tres modelos nuevos de iPhone, según informe

Las ventas no irían según lo esperado.

Apple no lo estaría pasando bien, así dice un informe del Wall Street Journal y que recoge Reuters para todos sus lectores a nivel internacional.

Sucede que según informan, los de Cupertino habrían mandado a desacelerar la producción de sus 3 últimos modelos presentados: el iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR.

La demanda no habría sido la esperada, ya que suponían que tendría el éxito avasallador que tuvo el iPhone 6 en su momento, con el llamado "súper ciclo", que no se ha vuelto a repetir.

Dado que fueron tres los modelos, Apple habría fallado en predecir la cantidad de componentes que iban a necesitar. Algo en lo que ya fallaron el año pasado con el iPhone X, que salió tarde y cuando estuvo disponible, era complejo hacerse con una unidad.

Sobre el iPhone XR recaen los mayores problemas según los principales accionistas, porque de los 70 millones de unidades esperadas, ya se cortó en un tercio la producción que estaba planificada entre septiembre y febrero.

Este equipo suponía ser el mayor éxito de ventas de Apple de los tres presentados, por tener un precio considerablemente más bajo que sus hermanos XS.

De momento, Apple no ha respondido a este informe y probablemente no lo haga, ya que no suelen hablar de cifras con la prensa y menos sobre trascendidos.