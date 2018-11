Apple dice que tiene más de 100 millones de Macs activas

Apple suelta algunas cifras sobre los hábitos de sus usuarios con sus productos. Todos aman la Mac.

Pareciera que Apple no puede tener suficiente. Acaba de llegar romper una marca significativa en el número de Macs activas; y aún así quiere todo tu dinero esta Navidad.

Resulta que Tim Cook acaba de revelar durante su intervención en el evento More in the Making, que existen ahora en el mundo más de 100 millones de computadoras suyas activas.

Si la cifra suena familiar es porque básicamente se tratan de los mismos datos revelados al principio del más reciente #AppleEvent.

En donde soltó un dato interesante. Que al principio pasó un tanto desapercibido, pero que ha ido adquiriendo fuerza con el paso de los días.

Resulta que actualmente el 51% de los usuarios de Mac en el mundo son nuevos clientes que apenas se integrarán a la plataforma.

El ejecutivo de pasó informó que China se ha convertido en su mercado clave de crecimiento. Ya que el 76% de esos nuevos consumidores se encuentra en tal país.

En otras palabras, sus usuarios de antaño no renuevan sus equipos a un ritmo muy veloz. Y dependen en buena medida de nuevos incautos clientes.

La cifra es bestial, pero palidece hasta los dos mil millones de dispositivos iOS que tiene circulando en el planeta.