El anime más popular de otoño de 2018: Así responde el mundo

Goblin Slayer se coronó como el anime preferido de los usuarios de Crunchyroll en numerosos países de América, Oceanía y Europa.

Hace no mucho publicamos una lista de las series de anime que iban a ser lanzadas en otoño de 2018. El tiempo ha pasado y la gente la logrado ver cada uno de estos títulos en todo su esplendor. Siendo así, ya se puede identificar a las pocas que han logrado sobresaltar por encima de las demás.

Y quién más apropiado para esta tarea que Crunchyroll, una de las plataformas más reconocidas para ver anime por fuera de Japón. La página ha analizado cada uno de los anime que han resaltado en esta temporada en los países donde tiene cobertura.

Esto le ha permitido dibujar varios mapas que nos hacen dar una idea de qué tan exitosas fueron estas producciones. En cada uno podemos ver solamente producciones que hayan iniciado en esta época y no continuaciones de temporadas anteriores. Por eso a pesar de que Boruto y Black Clover hayan sido muy populares, no se les menciona.

Divididos por región y país, ya podemos ver los mapas que demuestran cuál fue el anime más popular de todos:

Comenzando por Estados Unidos, la serie Goblin Slayer se marcó un éxito brutal. Normalmente habría una división por estados, pero es que el caballero logró imponerse por encima de todos sus oponentes en este país.

Parece que la perturbadora escena inicial no logró evitar que tantas personas decidieran seguir la historia del Goblin Slayer. ¿Será la temática medieval llena de violencia explícita? Lo cierto es que este anime mantuvo enganchado al público estadounidense.

Latinoamérica sigue la tendencia dada en Estados Unidos con algunos pocos casos diferentes. Vemos que Sword Art Online: Alicization y That Time I Got Reincarnated as a Slime tuvieron sus propias victorias. Sin embargo, el hombre de la armadura sigue siendo el más destacado.

¿Quieres ver cuál fue la preferencia de tu país? A continuación la pequeña lista que resume la imagen:

Goblin Slayer : México, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile.

: México, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Sword Art Online : Alicization: Honduras, Venezuela, Ecuador, Perú.

: Alicization: Honduras, Venezuela, Ecuador, Perú. That Time I Got Reincarnated as a Slime : Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Guadalupe, Martinica.

: Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Guadalupe, Martinica. Zombieland Saga : Haití.

: Haití. Jojo's Bizarre Adventure: Cuba.

El resto del mundo

Salvo Australia, el mapa del mundo se ve más variado. Si revisamos Europa podemos ver que entra en competencia Jojo's Bizzare Adventure: Golden Wind. Por lo visto, este anime resultó siendo bastante popular en Europa del Este y varios territorios de medio oriente.

En este continente Goblin Slayer se ve algo más rezagado con excepción a los países nórdicos y el Reino Unido. Mientras tanto, en el resto de países That Time I Got Reincarnated as a Slime tuvo cierto protagonismo.

En medio oriente no vemos presencia alguna de Goblin Slayer para observar la curiosa aparición de Conception en Siria e Irak. De resto, se ve la misma distribución de Europa.

¿Consideras que algún anime más de esta temporada debió haberse incluido en la lista?