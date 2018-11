Andrónico Luksic y el furor de su cuenta de Twitter se transformaron en una fundación para ayudar a la gente

El empresario chileno Andrónico Luksic si que supo capitalizar su ingreso a las redes sociales. La popularidad que alcanzó lo llevó a una obra social.

Andrónico Luksic se transformó en un referente para los empresarios en la relación que comenzó a formar con la gente, desde que el 26 de enero de 2017 tomara el camino de abrir una cuenta de Twitter para vincularse con la comunidad.

Todo esto le ha valido hasta la fecha más de 4.000 comentarios en su cuenta, 1.000 seguidores nuevos cada semana y casi 200 peticiones para financiar proyectos o ayudas personales.

Tiene un equipo de cuatro personas que leen su cuenta y que le ayudan a gestionarla y que además se encargan de filtrar las miles de propuestas que le llegan al empresario.

Por eso, que ahora Luksic creó la Fundación "Impulso Inicial", que seleccionará los mejores proyectos y las ayudas más urgentes de la comunidad.

En entrevista con el medio "Pulso", el empresario abordó este tema.

“La Fundación Impulso Inicial es la evolución natural de algo que he hecho, y que hemos hecho como familia, desde siempre. La intención de ayudar, de poder apoyar a personas que pasan por momentos difíciles. Con mi ingreso a las redes sociales, hace casi dos años, la cantidad de solicitudes que recibía se multiplicó exponencialmente, y las personas encontraron en mi cuenta de Twitter un canal para hacerlas llegar. Pero aunque el volumen de comentarios que intento leer todos los días, me di cuenta que algunos casos podrían quedar sin siquiera ser evaluados”

"Quisimos dar un orden a todo el proceso, entender bien cada caso, acompañar, entregar un apoyo más allá de lo monetario cuando se pudiera. Impulso Inicial le da más formalidad y profesionalismo a esta intención de ayudar, que ha estado siempre”, agregó el dueño de Quiñenco.

Sobre las prioridades, Luksic agregó que, "Seguiremos enfocados en las solicitudes que lleguen por esa red social, principalmente en las áreas de emprendimiento, deporte, salud y educación. No podemos apoyarlos a todos, pero sí evaluamos cada caso y damos respuesta”.

"No he querido bloquear a nadie"

El también dueño de Canal 13 se refirió en esta entrevista con el medio financiero de Copesa a la interacción que ha tenido en Twitter.

“Creo que el estar abierto a recibir críticas es un requisito fundamental en la decisión de entrar a una red social como Twitter. Las considero todas válidas, me las tomo con seriedad, y muchas las respondo, pues creo importante poder plantear mi visión sobre ciertos temas, aunque generen oposición. Explicar, aclarar lo que los empresarios hacemos, despejando mitos. Hay también mucho insulto y comentarios falta de respeto, que por supuesto no suman nada, y sólo contribuyen a generar odio y enfrentamiento. Algunos me sugerían que bloqueara, pero no he querido. He intentado destacar lo importante que me parece que dialoguemos con respeto y seamos capaces de intercambiar nuestros puntos de vista, ojalá con altura de miras. Seguiré enfrentando las críticas, aclarando las legítimas dudas que me plantean día a día, y ojalá aportando con positivismo, honestidad y amor por Chile a este interesante mundo de las redes sociales”.